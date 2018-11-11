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Av. İrfan Kurt, Kandıra'ya aday

AKP'de 5 Kasım tarihinde başlayan adaylık başvuru süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarın sona erecek süreçte adaylar hala başvurularını yapmaya devam ediyor

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AKP Kandıra Belediye Başkan aday adaylığı için Büyükşehir Belediye ve Kandıra Belediye meclis üyesi olan Avukat İrfan Kurt başvurusunu yaptı. İrfan Kurt, AKP Genel Merkezi'nde internet üzerinden ilk başvurusunu yaptı. Kurt’un pazartesi günü ilçe teşkilatına giderek resmi aday adaylık başvurusunu yapması bekleniyor.

İRFAN KURT KİMDİR?
10 Ocak 1970’te Kandıra’da doğru. İlköğretimini Kandıra’da tamamladı. Daha sonra Kandıra İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995 yılında avukatlığa başladı. İrfan Kurt, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Kandıra Belediyesi meclis üyesi seçildi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisinde Hukuk Komisyonu başkanlığı görevini sürdürüyor. Evli ve iki çocuğu olan İrfan Kurt, İngilizce bilmektedir.

Bugün 11:33 TSİ - Siyaset

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