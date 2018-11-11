Habib Aşı, Körfez'e başvuru yaptı

Hundai Firması'nda 10 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan İktisatçı- Yönetici Habib Aşı, Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için ilçe binasına gelerek başvuru dosyasını eşi ve sevenleriyle birlikte teslim etti.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Aday adaylık açıklamasında konuşan Habib Aşı, 'Benim ekonomik alanlarda çok önemli tecrübelerim var. Yüksek lisansımı Belediyelerin iktisadi

durumu üzerine yaptım. 25 farklı ülkeyi gezerek önemli bilgi ve birikime sahip oldum. Önemli kuruluşlarda; önemli hizmetlerde bulundum. Bu bilgi ve birikimimi yerel yönetimlerde kullanmak; şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek, teşkilatımızla ve sivil toplum örgütleriyle birlikte belediyeyi yönetmek; kent konseyi ile yapılması gereken hizmetlerin en iyisini yapmak, kısaca halkımızın hayatını kolaylaştırma için aday adayı oldum."dedi.

BU BİR HİZMET YARIŞIDIR

Aşı'dan sonra söz alan AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ise, başarılar dileyerek, 'Bu neticede bir hizmet yarışıdır. Neticede bir kişi aday olacak. Diğer arkadaşlarımızda hep birlikte bu davamıza ve düşüncemize katkı sağlamak için çalışacaktır" dedi.