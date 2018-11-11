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Tarihi mezar hakkında inceleme başlatıldı

Kandıra'da Abhaz ve Çerkeslere ait tarihi mezarlıkta defineciler tarafından zarar verildiği iddia edilen mezarla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı mezardaki hasarın ilk belirlemeye göre göçme sonucu oluştuğu tespit edildi.

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Kandıra ilçesi Karaağaç köyünde bulunan Abhaz ve Çerkeslere ait mezarlıkta yer alan bir mezarın defineciler tarafından kazılarak zarar gördüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, mezarlıkta inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde mezarlığın giriş kapısının yanında sahipsiz mezar taşı bulundu. Üzerinde ölüm yılı ve isim yazılı olan mezar taşının hangi mezara ait olduğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.

"İnfiale gerek yoktur, kısa bir süre içerisinde aydınlatılacağı kanaatindeyiz”

Zarar gören mezarda inceleme yapan Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Abhaz uyruklu bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen mezarlıkta yapılan ilk incelemelerde meydana gelen zararın çöküntü ile oluştuğunu ifade etti. Bölgede çok fazla Abhaz göçmenin yaşadığını belirten Konca, mezarda yapılan incelemeler ile gerçeğin açığa çıkacağını kaydederek, “Bu mezarla ilgili dernek olarak hukuksal bir mücadelenin içine girdik ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Mezarı incelediğimizde bir göçük gibi gözüküyor ama yine de bu bilirkişi tarafından tespit edilip aydınlatılması gereken bir konu. Hemşehrilerimiz bu konuda müsterih olsunlar, rahat olsunlar. Biz meseleyi yakından takip ediyoruz. Herhangi bir infiale gerek yoktur, kısa bir süre içerisinde aydınlatılacağı kanaatindeyiz. Köy halkı ve yörenin insanı bu konuya çok duyarlı. Kendi mezarları gibi koruduklarını biliyorum. Jandarma ekipleri de bu konuyla alakalı takipteler” dedi.

Mezarlarda kazı izlerinin olmadığını söyleyen Karaağaç köyü sakinlerinden Necati Aktaş ise, “1968’den beri burası Karaağaç Mezarlığı olarak bilinir. Burada bulunan 3 mezarın Abhazlar’a ait olduğu söyleniyor. Bu incelemelerin birçoğu mezar taşına göre yapılmış. Biz kendi mezarlarımız gibi bakımlarını yaparız. Bu mezar tahminimce yakın zamanda çökmemiş. Eşilse zaten bir kazma kürek izi olması lazım, o da yok” diye konuştu.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler tamamlanırken, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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