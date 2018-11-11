Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:20 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:21 TSİ )

Sinama Akademisi ilk mezunlarını verdi

İzmit Belediyesi tarafından açılan Sinema Akademisi ilk mezunlarını verdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan 15-30 yaş arası gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projede, 110 kişi arasından kura belirlenen 60 kişi belirlendi. Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde 60 kişiye 36 saat süreyle birçok filmde görüntü yönetmeni olarak görev almış Ömer Yılmaz tarafından setin koordinasyonu, sanatsal bakış açısına sahip olma, film formatları, çekim ölçekleri, kamera ve ışık sistemlerinin çalışma prensipleri konularında eğitim verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimleri bitirenlere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde gençleri tebrik eden Başkan Doğan, “Elinizde çok güzel fırsatlar var. Bütün iş size kaldı. İnandığınız ve istediğiniz zaman her şey olur. Şehrimizin İstanbul’a yakınlığı ve açık hava platosu olması yapımcıların ilgisini çekiyor. Halen birçok film şehrimizde çekilmekte bu da sizler için büyük avantaj. İzmit’te sanat var sloganıyla şehrimizin dört bir köşesindeki sanatsal faaliyetlerle İzmit’in sanatla iç içe olmasını sağlıyoruz. Sinema Akademisi Projemiz şehrimize ve ülkemize büyük bir vizyon katacak. Proje ile sinemaya, sanata yeni değerler kazandırılacak. Vizyon projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

Bugün 12:20 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Bu hafta vizyona 4 yeni film giriyor mask
Bu hafta vizyona 4 yeni film giriyor
Gümüşhane, Kocaeli’ye geliyor mask
Gümüşhane, Kocaeli’ye geliyor
'Alper yine hamileyim' Kocaeli'ye geliyor mask
'Alper yine hamileyim' Kocaeli'ye geliyor
SDKM’de 10 Kasım Ata’mızı anma konseri mask
SDKM’de 10 Kasım Ata’mızı anma konseri
KSO’dan Atatürk için dev konser mask
KSO’dan Atatürk için dev konser
‘1 Haftada Büyüdük’ yeniden sahnelendi mask
‘1 Haftada Büyüdük’ yeniden sahnelendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek mask
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor mask
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL