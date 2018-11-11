Hürriyet, staj sigortası mağduriyetini dile getirdi

Bilindiği üzere, stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bu nedenle pek çok vatandaş mağduriyet yaşamaktadır. Yaşanan bu sıkıntıyla ilgili Plan Bütçe Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe sunumunda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a aktaran Milletvekili Hürriyet, “Çıraklık ve staj süreleri ne yazık ki sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor ve bundan dolayı yüzbinlerce insan mağdur. Haftada iki gün, okulda üç gün sanayi, fabrikada yaz tatili bile yapmadan çalışan vatandaşlarımızın bu çalışmaları sigorta başlangıcı olarak sayılacak mı? Özellikle Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır bu durum, bu eşitlik sağlanacak mı? Buna ilişkin bir düzenleme düşünüyor musunuz? Pek çok insan bununla ilgili bir düzenleme bekliyor” açıklamasında bulundu.