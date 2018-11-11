Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir geyik, denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geyik, düştüğü denizden kurtarıldı.
Bugün 13:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
Denize düşen çaresiz geyik kurtarıldı
Gebze'de denize düşen bir geyik, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz