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Denize düşen çaresiz geyik kurtarıldı

Gebze'de denize düşen bir geyik, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir geyik, denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geyik, düştüğü denizden kurtarıldı.

Darıca Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen geyik, tedavialtına alındı.

Bugün 13:06 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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