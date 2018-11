İHH yeni binasını hizmete açtı

İHH İnsanı Yardım Vakfı’nın Doğukışla Parkı tramvay durağının yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılış program öncesi Doğukışla parkının içinde bulunan Kasap Cemalin yerinde kahvaltı programı gerçekleştirildi. Açılış programına İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Eğitim Birsen Başkanı Şahin Yaşlık, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve çok sayıda davetli atıldı.

Çocuklara psikolojik destek

Açılış konuşmasını yapan İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, "Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan siz dostlarımıza teşekkür ediyorum. Binamız 5 katlı İHH için hizmet verecek. 3 ‘üncü katımızda yetim çocuklarımızla ilgi psikolojik destek katımız olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ nun dernek binamızın açılmasında büyük desteği var, kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ümmet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 800 metre kare alanda bulunan 5 katlı İHH’nın yeni hizmet binasının bağışlarla yaptırıldığı açıklandı.

İyilik hareketiyiz

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım,”1992 yılından beri çalışmaları devam ettiren bir kurumuz. Diğer ülkelerde hastaneler açtık, iyilik hareketi olduk hep birlikte. İHH iyiliği özleyen, yardım etmek isteyen bir kurumdur. Biz bir iyilik hareketiyiz, ümmete ve insanlığa hizmet etmek istiyoruz. 7 milyar insanın iyiliğini istiyoruz. Türkiye’ nin ilk uluslar arası yardım kuruluşuyuz. Önümüzde büyük engeller vardı. Kanunen çalışmalarımız yasaktı. Buna rağmen gerekirse ceza alırız, hapis yatarız ama yardım etmeye devam ettik. Şimdi Türkiye’ nin bütün illerimizde şubelerimiz var. Bunlardan biride Kocaeli şubemiz. Her zaman yanımızda duruyorlar. Ölene kadar iyiliği, her zaman her ve yerde yapmaya karar verdik. Allah iyilik yapanların yanındadır. Biz ne kadar çalışırsak cenneti o kadar kazanırız” dedi

Kocaeli’ye hayırlı olsun

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bir iyilik mekanı açmak üzere toplandık. Hepimiz büyük sorumluluklar yaşıyoruz. Özellikle 27 yıldır hem yurt içinde hem de tüm ümmet coğrafyasında milletimizin ortak vicdanının öncü olmuş yoğun bir mücadele içine girmiş İHH vakfıyla gurur duyuyoruz. Yeni hizmet binamızda iyiliği yaymaya devam edecekler. Bu coğrafya’ da zulümleri engellemek adına da büyük sorumluluklar yaşıyoruz. Ülkemiz üzerinde oynana tüm oyunlar bozulacak. İyilik her zaman kazanacak. Kocaelimize açılan yeni binamızda bereketli hizmetler yapmayı Allahlımız nasip etsin inşallah” dedi.

Bu vatanın evladı olarak çok umutluyum

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Milletvekili olmadan önce beraber çalışma imkanı bulduğum İHH ile gurur duyuyorum. Günümüzde maalesef bizim ana değerlerimiz olan bazı değerlere artık mumla arayıp bulduğumuz zaman sevindiğimiz dönemdeyiz. İyilik yapmak yardım etmek aslında normal bir olay ancak bugün yapan bir kurum ya da kişi olduğu zaman heyecanlanıyoruz. Böyle bir zamandan geçiyoruz. Ama medeniyetimizden aldığımız değerler ile birlikte bunu yaşatmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. İHH bunların içinde örnek teşkil eden sivil toplum örgütümüzdür. Dünya hayret içinde 4 milyonu geçen bir mülteciyi nasıl ağırlığa biliyorsunuz diyorlar. Ekmeğinizi nasıl bölüşebiliyorsunuz hala akılları almıyor. Bu vatanın bir evladı olarak ben çok umutluyum. Böyle bir sivil toplum kuruluşları olduğu sürece umudum hiçbir zaman bitmeyecek. Bütün insanlar Allah rızası için seviyorum” dedi

Gözlerimle şahit oldum

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Çok hayırlı işler yapan, gönüllere taht kuran İHH' nın Kocaeli'nde yer açılışındayız. Şube başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onların gözlerinden öpüyorum teşekkür ederim. İHH nın arakanda nasıl yetimlere yardım ettiğini bizzat gözlerimle şahit oldum. Bütün dünyadaki mazlumların destekçisi. Binanın yapımında desteği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Sizin desteğinizle yaptık

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Allah kuranlardan devam ettirenlerden razı olsun. Rabbimiz buyuruyor ki iyilikte güzellikte yardımlaşın, destek olun. Hatta öylesine yardımlaşın ki yarışırcasına. Biz yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine yardım ederiz. Ama Suriye’de Arakan’da kim ihtiyaç sahibi onu bilemiyoruz. Bu sistemleşme işi. Bun İHH üstleniyor. Büyükşehir olarak bir yardım yaptıysak sizin desteğinizle yaptık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini hep birlikte kestikten sonra hizmete açılan binayı gezdi. Nuri AKÇAHARMAN