Başkan Mutlu: “KOÜ’de şeffaf olmayan ihale süreci yaşandı”

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)’nde çalışan 5 bin 635 personeli ilgilendiren maaş ve promosyon ihalesi 18 Ekim’de gerçekleştirilmişti. Salona basın mensuplarının ve bazı sendikaların alınmadığı ihalede en yüksek teklifi 19 bin TL ile TEB vermişti. Sendikaların tepkisine uğrayan ihalenin tekrarlanacağı öğrenildi. Promosyon ihalesine; Akbank’ın 17 bin 800 liralık teklifi sonrası TEB, 19 bin TL teklif verdi. Akbank, TEB’in bu teklifi sonrasında ihalede çekildi ve ihalede en yüksek teklifi TEB vermiş oldu. İhaleyi YouTube üzerinden takip eden sendikalar teklifleri düşük bularak tepkilerini dile getirmişti. Tekrarlanacak olan ihale hakkında Eğitim İş Sendikası’nın 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu değerlendirmelerde bulundu.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

Mutlu, gazetemize yaptığı açıklamada,

“En başından beri şeffaf olmayan bir ihale süreci yaşandı. Tüm kamuoyu da buna şahit oldu. TEB tarafından verilen teklif zaten çok düşüktü. Revize edilen rakam ise komik bir rakamdı. Sendikamız sıklıkla bu konuda uyarılarda bulundu. İhale komisyonunda bulunan yetkili sendika dışında bizlerin görüşlerinin bir karşılığı olmadı maalesef. Karşı olduğumuz konu, ihalenin şeffaf bir şekilde yürütülmemesiydi. İhale öncesi kamu personeliyle bilgi paylaşımı yapılmadı. Rektörlüğe konuyla ilgili ilettiğimiz yazıda sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini istedik. Fakat tarafımıza herhangi bir geri dönüş de yapılmadı. Biz sendika olarak üyelerimizin hakkını savunmak üzere gözlemci durumundayız. Tüm bankaların bulunduğu ve çalışanların da dahil olduğu bir ihale süreci istiyoruz. Şartnamede yapılamayacak hükümler var ki büyük bankalar ihaleden çekiliyor. Şartnamenin içeriğini de bilmiyoruz. Sendika olarak sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.