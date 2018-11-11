Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:57 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:24 TSİ )

Alim Erdemir, Körfez'e başvurdu

Alim Demir, AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için dosyasını teslim etti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Körfez’de Pazar günü olmasına rağmen aday adaylık başvuruları devam etti. İlçe de çok konuşulan aday adaylarından olan Alim Erdemir’de dosyasını ilçe binasına teslim etti. Alim Erdemir 11. Aday adayı olarak yaptığı konuşmasında Körfez’i üst sıralara taşıyacağını ve konuşulan kent haline getireceğini söyledi.
Alim Erdemir’in kalabalık destekçi gurubu ile geldiği partide kabul konuşmasını yapan İlçe Başkanı Şener Söğüt, “Bugünde çok sevdiğimiz Halim kardeşimizin aday adaylığı için burada toplandık. Alim kardeşimiz bugüne kadar partimize ve davamıza hizmetlerde bulunmuştur. AK Parti sürekli büyüyen bir parti nedeni ise partimizin halkın partisi olmasından kaynaklanıyor” dedi.

KÖRFEZ'İ ÜSTLERE TAŞIYACAĞIZ

Daha sonra aday adaylık konuşmasını yapan Alim Erdemir, “1994 yılında Körfez’de Muzaffer Baştopçu ile güzel bir başlangıç yaptık. Daha sonra da 2004 yılında YunusPehlivan’la devam ettik şu anda da İsmail Baran’la başarılı çalışmalara devam ediyoruz. Körfez daha önce mahallelerinden servislerin kalkığı bir kentti. Şimdi ise emekli kenti haline geldi. Sayın belediye başkanlarımızın yeniden eskiye dönüş için çabaları olduğunu biliyorum. Dünya da Londra, Paris gibi kentler konuşuluyor. Türkiye denilince de İstanbul konuşuluyor. Körfez’i daha üst sıralara taşıyacağız ve konuşulan kent haline getireceğiz. Dubai limanımız var ama Dubai değiliz, Tüpraş’ımız var ama yöneticiler ilçede oturmuyor. Şu anda da belediye başkanımız hizmetlerine devam ediyor, biz daha iyisini, yenileri yapmak için aday adayı olduk. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Körfez’i daha üst sıralara taşıyacağız” şeklinde konuştu. Konuşmasını niyeti güzel olanın nihayeti muhteşem olur diyerek sonlandıran Alim Erdemir dosyasını teslim etti.

Bugün 14:57 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - MEMLEKETİ NERESİ ACABA ORALARI YÜKSELTMİŞ Mİ ? ŞENER SÖĞÜT BEY DE ADAY İÇİN DİYOR Kİ PARTİMİZE VE DAVAMIZA HİZMET ETMİŞTİR. HAYIRLI OLSUN

Yanıtla . 0Beğen 11 Kasım 16:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
AKP'de bugün başvuru yapacak isimler! mask
AKP'de bugün başvuru yapacak isimler!
Şevval Oruç, meclise talip oldu! mask
Şevval Oruç, meclise talip oldu!
Murat Yıldız, başvuruyu ailesiyle birlikte yaptı mask
Murat Yıldız, başvuruyu ailesiyle birlikte yaptı
AKP'li Ali Çakır, Körfez’i salladı mask
AKP'li Ali Çakır, Körfez’i salladı
Ednan Pala’dan gövde gösterisi mask
Ednan Pala’dan gövde gösterisi
Av. İrfan Kurt, Kandıra'ya aday mask
Av. İrfan Kurt, Kandıra'ya aday
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek mask
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor mask
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL