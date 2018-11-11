Alim Erdemir, Körfez'e başvurdu

AKP Körfez’de Pazar günü olmasına rağmen aday adaylık başvuruları devam etti. İlçe de çok konuşulan aday adaylarından olan Alim Erdemir’de dosyasını ilçe binasına teslim etti. Alim Erdemir 11. Aday adayı olarak yaptığı konuşmasında Körfez’i üst sıralara taşıyacağını ve konuşulan kent haline getireceğini söyledi.
Alim Erdemir’in kalabalık destekçi gurubu ile geldiği partide kabul konuşmasını yapan İlçe Başkanı Şener Söğüt, “Bugünde çok sevdiğimiz Halim kardeşimizin aday adaylığı için burada toplandık. Alim kardeşimiz bugüne kadar partimize ve davamıza hizmetlerde bulunmuştur. AK Parti sürekli büyüyen bir parti nedeni ise partimizin halkın partisi olmasından kaynaklanıyor” dedi.
KÖRFEZ'İ ÜSTLERE TAŞIYACAĞIZ
Daha sonra aday adaylık konuşmasını yapan Alim Erdemir, “1994 yılında Körfez’de Muzaffer Baştopçu ile güzel bir başlangıç yaptık. Daha sonra da 2004 yılında YunusPehlivan’la devam ettik şu anda da İsmail Baran’la başarılı çalışmalara devam ediyoruz. Körfez daha önce mahallelerinden servislerin kalkığı bir kentti. Şimdi ise emekli kenti haline geldi. Sayın belediye başkanlarımızın yeniden eskiye dönüş için çabaları olduğunu biliyorum. Dünya da Londra, Paris gibi kentler konuşuluyor. Türkiye denilince de İstanbul konuşuluyor. Körfez’i daha üst sıralara taşıyacağız ve konuşulan kent haline getireceğiz. Dubai limanımız var ama Dubai değiliz, Tüpraş’ımız var ama yöneticiler ilçede oturmuyor. Şu anda da belediye başkanımız hizmetlerine devam ediyor, biz daha iyisini, yenileri yapmak için aday adayı olduk. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Körfez’i daha üst sıralara taşıyacağız” şeklinde konuştu. Konuşmasını niyeti güzel olanın nihayeti muhteşem olur diyerek sonlandıran Alim Erdemir dosyasını teslim etti.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - MEMLEKETİ NERESİ ACABA ORALARI YÜKSELTMİŞ Mİ ? ŞENER SÖĞÜT BEY DE ADAY İÇİN DİYOR Kİ PARTİMİZE VE DAVAMIZA HİZMET ETMİŞTİR. HAYIRLI OLSUN
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