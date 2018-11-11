Ergün Berdan Kartepe'ye başvuru yaptı

Eski Sarımeşe Belediye Başkanı Ergün Berdan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’den Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Berdan dün ilçe binasına gelerek dosyasını İlçe Komisyon Başkanı Sadık Yılmaz’a teslim etti. Ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya parti teşkilatının yanı sıra Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Eski Derbent Belediye Başkanı ve Kartepe Belediye eski Başkan Yardımcısı Zafer Arat ve eski İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Başkan Aday Adayı Başkanı Sevim Balaban, eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık katıldı.



EPEY ZAMAN GEÇTİ MİKROFON PAS TUTTU

Ergün Berdan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Epey zaman geçti mikrofon pas tuttu. Bizde pas tuttuk galiba. Buraya çıkınca insanlara hitap etmek zor iş. Bu zorlu işte aşmamız gereken önemli engeller var. Bunu birlikte başaracağız. Bu kutlu davaya destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çıktığım yolda gösterdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum.Bu kutlu yarışta hep birlikte olacağız. Bu iş kolay bir iş değil. Biz burada liderimizin önderliğinde kurmuş olduğu partiye bir kaşık tuz atabilmek için buradayız. Bazıları diyor. Aday belli niye aday oluyorsunuz. Ben buna katılmıyorum. Biz bu kutlu davaya hizmet için buradayız. İlçemiz için seçim sürecinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



ERGÜN BERDAN KİMDİR?

1972 Sarımeşedoğumlu . Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde spor bilimi uzmanı olarak tamamladı. 2004 yılı yerel seçimlerinde AKP’den Kocaeli’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak seçildi. Berdan, 2011 yılı genel seçimlerinde de milletvekili aday adayı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.