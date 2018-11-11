Yüksel Ercan, resmen aday adayı

AKP Gebze İlçe teşkilatında İlçe başkanı İrfan Ayar tarafından karşılanan Yüksel Ercan başvuru evraklarını seçim işlerinden sorumlu ilçe yöneticisi Mustafa Önal’a teslim eti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi AKP'de başlayan aday adaylığı süreci Eğitimci-Gazeteci Yüksel Ercan’ın Gebze Belediye başkan adaylığı ile devam etti. Başvuru sırasında konuşan Yüksel Ercan bütün amacının daha yaşanabilir, kültürel alanda bütün Türkiye’nin tanıyacağı bir Gebze için çalışmak olacağını söyledi.

İLÇE BAŞKANI İRFAN AYAR’A TEŞEKKÜR

Başvuru evraklarının teslim edilmesi sırasında konuşan Yüksel Ercan “ AK Partiye üyelik- aday adaylığı ve başvuru sürecinde benden yardımını esirgemeyen İlçe başkanımı z İrfan Ayar’a ve Gebze ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum, Bana kucak açtılar, sahip çıktılar, Bende bundan sonra Parti teşkilatımızla birlikte üzerimize düşen bütün görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağım” dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ-BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bugün Resmi başvurumuzu yaptık, Genel merkezimiz Gebze belediye başkan adayını belirleyinceye kadar elimizden geleni yapacağız, Aday gösterilirsek gece gündüz demeden AK Partiye Gebze’de en fazla oyu getirebilmek adına gece gündüz demeden koşacağız, Aday gösterilmesek te Partimizin bize vereceği talimatları bir başkan adayı gibi yerine getirmekten asla geri durmayacağız.

GEBZE BİR KÜLTÜR KENTİ OLARAK ANILMALI

30 yıldan fazladır ikamet ettiğimiz Gebze’nin daha yaşanabilir kent olması adına yapılan bütün faaliyetlerin içerisinde bulunduk, Biz kültür insanıyız, Partimiz bizi Belediye başkan adayı olarak gösterirse artık sanayiye doymuş Gebze’yi bir kültür şehri haline getirmek vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir şehir yapmak adına bütün gayretimizi göstereceğiz.

KENDİMİ SİZLERE EMANET EDİYORUM

An itibarı ile Gebze Belediye başkan aday adaylığı dosyamı sizlere sunmuş bulunmaktayım, Bundan sonra diğer aday adayı arkadaşlarım ile birlikte bende kendimi AK Parti Gebze ilçe teşkilatına emanet ediyorum, Bizimle birlikte Aday adaylığı başvurusunda bulunan tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.