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AKP'de başvuru sayısı 77 oldu

AKP'de belediye başkan aday adaylığı için şimdiye kadar ki başvuru sayısı 77'ye ulaştı. Aday adaylığı süreci yarın saat 17.00’de sona erecek.

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AKP’de, başkanlık ve meclis üyeliği için dosyalarını teslim eden isimler belli oldu. Toplam 12 ilçede belediye başkanlığı için 77 aday adayının bugüne kadar başvuruda bulunduğu açıklandı. Bugün sona erecek başvurular dahilinde dosyalarını teslim eden adayların isimleri şu şekilde oluştu;

İzmit:

Tahir Akman

Sinan Üner

Hicran Bozkurt

Hikmet Rabbani Işık

Karamürsel:

Feyzi Utaş

Tuncerm Ertan

Körfez:

Ali Yılmaz

Orhan Tuna

Nesrin Duran

Nihat Tekgümüş

Mehmet Irak

Caner Göçmez

Melek Çelik

Ali Çakır

Habib Aşı

Alim Erdemir

Darıca:

Nusrettin Subaşı

Zeynep Yalçın

Faruk Güneş

Ömer Öztürk

Murat Bayraktar

Orhan Pala

Çetin Solhan

Olcay Ulus

Ertuğrul Çetinkaya

Kartepe:

Zeki Çıtlak

Zafer Arat

Ali Koç

Murat Yıldız

Ergün Berdan

Şükrü Karabalık

Orhan Sarısüleyman

Sevim Balaban

Okşin Beçet Çolak

Çayırova:

Bünyamin Çiftçi

Servet Günay

İdris Demir

Hacer Banu Çürüksulu Demir

Gebze:

Hayrettin Deniz

Halil İbrahim Kadıoğlu

Eyüp Ayar

Ufuk Ekinci

Ali Altuntaş

Engin Güzel

Adnan Malkoç

Yüksel Ercan

Yalçın Coştur

Başiskele:

Hasan Numan Tonka

Erdal Selimoğlu

Kandıra:

Kemal Gökalp Akbir

Harun Öztaş

Ayhan Yalçın

İrfan Kurt

Gölcük:

Ekrem Aktuğ

Necati Zorlu

Sedat Yücel

Berna Abiş

Recep Şinası Yıldız

Dilovası:

Orhan Çarıkçı

İsmail Ünal

Nihat Yıldırım

Ekrem Sıtkı Meral

Halit Yaşar

Ercan Güneş

Erol Özavcı

İbrahim Şahin

Gökmen Deli

Enver Yıldırım

Aziz Yalçınkaya

Fevzi Perk

Hamit Topçi

Erdal Ecer

Derince:

Necdet Deniz

Rıza Yıldız

Yasin Yiğit

Adnan Pala

Ahmet Ark

Bugün 15:51 TSİ - Siyaset

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