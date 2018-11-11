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AKP'de başvuru sayısı 77 oldu

AKP'de belediye başkan aday adaylığı için şimdiye kadar ki başvuru sayısı 77'ye ulaştı. Aday adaylığı süreci yarın saat 17.00’de sona erecek.