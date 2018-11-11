AKP'de başvuru sayısı 77 oldu

AKP’de, başkanlık ve meclis üyeliği için dosyalarını teslim eden isimler belli oldu. Toplam 12 ilçede belediye başkanlığı için 77 aday adayının bugüne kadar başvuruda bulunduğu açıklandı. Bugün sona erecek başvurular dahilinde dosyalarını teslim eden adayların isimleri şu şekilde oluştu;
İzmit:
Tahir Akman
Sinan Üner
Hicran Bozkurt
Hikmet Rabbani Işık
Karamürsel:
Feyzi Utaş
Tuncerm Ertan
Körfez:
Ali Yılmaz
Orhan Tuna
Nesrin Duran
Nihat Tekgümüş
Mehmet Irak
Caner Göçmez
Melek Çelik
Ali Çakır
Habib Aşı
Alim Erdemir
Darıca:
Nusrettin Subaşı
Zeynep Yalçın
Faruk Güneş
Ömer Öztürk
Murat Bayraktar
Orhan Pala
Çetin Solhan
Olcay Ulus
Ertuğrul Çetinkaya
Kartepe:
Zeki Çıtlak
Zafer Arat
Ali Koç
Murat Yıldız
Ergün Berdan
Şükrü Karabalık
Orhan Sarısüleyman
Sevim Balaban
Okşin Beçet Çolak
Çayırova:
Bünyamin Çiftçi
Servet Günay
İdris Demir
Hacer Banu Çürüksulu Demir
Gebze:
Hayrettin Deniz
Halil İbrahim Kadıoğlu
Eyüp Ayar
Ufuk Ekinci
Ali Altuntaş
Engin Güzel
Adnan Malkoç
Yüksel Ercan
Yalçın Coştur
Başiskele:
Hasan Numan Tonka
Erdal Selimoğlu
Kandıra:
Kemal Gökalp Akbir
Harun Öztaş
Ayhan Yalçın
İrfan Kurt
Gölcük:
Ekrem Aktuğ
Necati Zorlu
Sedat Yücel
Berna Abiş
Recep Şinası Yıldız
Dilovası:
Orhan Çarıkçı
İsmail Ünal
Nihat Yıldırım
Ekrem Sıtkı Meral
Halit Yaşar
Ercan Güneş
Erol Özavcı
İbrahim Şahin
Gökmen Deli
Enver Yıldırım
Aziz Yalçınkaya
Fevzi Perk
Hamit Topçi
Erdal Ecer
Derince:
Necdet Deniz
Rıza Yıldız
Yasin Yiğit
Adnan Pala
Ahmet Ark
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz