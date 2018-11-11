Kocaeli’nin en gelişmiş ilçesi İZMİT oldu

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 161 ilçe araştırıldı.
KOCAELİ’DEN 5 İLÇE
Kocaeli’den İzmit Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi araştırmaya dahil edildi. Veriler aynı zamanda yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşuyor. 2017 raporunda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması genişletilerek toplam 19 konuda “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurularak, cevap verme düzeyleri de endekse kondu.
TOPLAM 65 KRİTER
Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada İzmit Belediyesi, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda 19’uncu sırada yer aldı. Listede Gebze Belediyesi 60, Gölcük Belediyesi 116, Körfez Belediyesi 128, Derince Belediyesi de 140’ncı sırada yer aldı.
KOCAELİ’DE ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞİME SAHİP İLÇE SIRALAMASI
İzmit 19
Gebze 60
Gölcük 116
Körfez 128
Derince 140
ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞE SAHİP 30 İLÇE
İstanbul Beşiktaş CHP
İstanbul Kadıköy CHP
Ankara Çankaya CHP
İstanbul Şişli CHP
Bursa Nilüfer CHP
Antalya Muratpaşa CHP
İzmir Karşıyaka CHP
Eskişehir Tepebaşı CHP
İstanbul Bakırköy CHP
İstanbul Maltepe CHP
İstanbul Üsküdar AKP
Ankara Yenimahalle CHP
İstanbul Sarıyer CHP
İzmir Konak CHP
İstanbul Ataşehir CHP
İstanbul Ümraniye AKP
İstanbul Beyoğlu AKP
Eskişehir Odunpazarı CHP
Kocaeli İzmit AKP
İzmir Bornova CHP
İstanbul Fatih AKP
İstanbul Avcılar CHP
İzmir Gaziemir CHP
İstanbul Beylikdüzü CHP
Ankara Keçiören AKP
İstanbul Tuzla AKP
İzmir Balçova CHP
İstanbul Çekmeköy AKP
İstanbul Başakşehir AKP
Samsun Atakum AKP
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz