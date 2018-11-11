Kocaeli’nin en gelişmiş ilçesi İZMİT oldu

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 161 ilçe araştırıldı.

KOCAELİ’DEN 5 İLÇE

Kocaeli’den İzmit Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi araştırmaya dahil edildi. Veriler aynı zamanda yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşuyor. 2017 raporunda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması genişletilerek toplam 19 konuda “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurularak, cevap verme düzeyleri de endekse kondu.

TOPLAM 65 KRİTER

Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada İzmit Belediyesi, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda 19’uncu sırada yer aldı. Listede Gebze Belediyesi 60, Gölcük Belediyesi 116, Körfez Belediyesi 128, Derince Belediyesi de 140’ncı sırada yer aldı.

KOCAELİ’DE ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞİME SAHİP İLÇE SIRALAMASI

İzmit 19

Gebze 60

Gölcük 116

Körfez 128

Derince 140

ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞE SAHİP 30 İLÇE

İstanbul Beşiktaş CHP

İstanbul Kadıköy CHP

Ankara Çankaya CHP

İstanbul Şişli CHP

Bursa Nilüfer CHP

Antalya Muratpaşa CHP

İzmir Karşıyaka CHP

Eskişehir Tepebaşı CHP

İstanbul Bakırköy CHP

İstanbul Maltepe CHP

İstanbul Üsküdar AKP

Ankara Yenimahalle CHP

İstanbul Sarıyer CHP

İzmir Konak CHP

İstanbul Ataşehir CHP

İstanbul Ümraniye AKP

İstanbul Beyoğlu AKP

Eskişehir Odunpazarı CHP

Kocaeli İzmit AKP

İzmir Bornova CHP

İstanbul Fatih AKP

İstanbul Avcılar CHP

İzmir Gaziemir CHP

İstanbul Beylikdüzü CHP

Ankara Keçiören AKP

İstanbul Tuzla AKP

İzmir Balçova CHP

İstanbul Çekmeköy AKP

İstanbul Başakşehir AKP

Samsun Atakum AKP