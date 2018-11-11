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Kocaeli’nin en gelişmiş ilçesi İZMİT oldu

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), “İnsani Gelişme Endeksi” raporuna göre “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda İzmit Belediyesi, 161 ilçe arasında 19’uncu sırada yer aldı 

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İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 161 ilçe araştırıldı. 

KOCAELİ’DEN 5 İLÇE

Kocaeli’den İzmit Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi araştırmaya dahil edildi. Veriler aynı zamanda yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşuyor. 2017 raporunda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması genişletilerek toplam 19 konuda “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurularak, cevap verme düzeyleri de endekse kondu.

TOPLAM 65 KRİTER

Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada İzmit Belediyesi, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda 19’uncu sırada yer aldı.  Listede Gebze Belediyesi 60, Gölcük Belediyesi 116, Körfez Belediyesi 128, Derince Belediyesi de 140’ncı sırada yer aldı.

KOCAELİ’DE ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞİME SAHİP İLÇE SIRALAMASI

İzmit                19

Gebze              60

Gölcük             116

Körfez              128

Derince           140

ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞE SAHİP 30 İLÇE

 

İstanbul Beşiktaş         CHP

 

İstanbul Kadıköy        CHP

 

Ankara Çankaya         CHP

 

İstanbul Şişli               CHP

 

Bursa Nilüfer              CHP

 

Antalya Muratpaşa      CHP

 

İzmir Karşıyaka          CHP

 

Eskişehir Tepebaşı      CHP

 

İstanbul Bakırköy       CHP

 

İstanbul Maltepe         CHP

 

İstanbul Üsküdar         AKP

 

Ankara Yenimahalle   CHP

 

İstanbul Sarıyer           CHP

 

İzmir Konak                CHP

 

İstanbul Ataşehir         CHP

 

İstanbul Ümraniye      AKP

 

İstanbul Beyoğlu         AKP

 

Eskişehir Odunpazarı  CHP

 

Kocaeli İzmit              AKP

 

İzmir Bornova            CHP

 

İstanbul Fatih              AKP

 

İstanbul Avcılar          CHP

 

İzmir Gaziemir          CHP

 

İstanbul Beylikdüzü    CHP

 

Ankara Keçiören         AKP

 

İstanbul Tuzla             AKP

 

İzmir Balçova             CHP

 

İstanbul Çekmeköy     AKP

 

İstanbul Başakşehir     AKP

 

Samsun Atakum          AKP

Bugün 16:09 TSİ - Gündem

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