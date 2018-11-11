Eski Başkan Karabalık, başvurusunu yaptı

Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, yerel seçimlerde yeniden Kartepe Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Miting kalabalığında adaylık başvurusu yapan Karabalık yaptığı açıklamada “ En yüksek oyu almaya talibiz” dedi.

Kartepe Belediyesi’nde 3 dönem görev yapan eski Başkan Şükrü Karabalık, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden başkan aday adaylığında bulundu. AKP Kartepe İlçe binasında gerçekleşen aday adaylığı başvuru programına katılım yoğun oldu. Karabalık aday adaylığı açıklamasını ilçe binası önünde gerçekleştirdi. Miting kalabalığında partililere seslenen Karabalık daha sonra dosyasını İlçe Komisyon Başkanı Sadık Yılmaz’a teslim etti. Karabalık yaptığı açıklamada “ En yüksek oyu olamaya talibiz” dedi. Karabalık’ın açıklamasına destek için Başkan Aday Adayları Zafer Arat, Sevim Balaban, Ergün Berdan’da katıldı.

Millete hizmet için adayım

“Kocaeli bak işte Şükrü Başkan Her Zamanki Yerinde” ve “Büyük Başkan” sloganları attı. Karabalık konuşmasında “17 yıldır iktidarda olan partimiz birçok seçim geçirdi. Bizleri 17 yıllık iktidarı nasip eden Rabbimize ham dolsun. Bir dönem dinlenme sürecimizin ardından şimdi yeni bir heyecan ve aşkla yeniden yola düşmenin hazını yaşıyorum. Fiilen asla ayrılmadım, belediye başkanlığına yeniden aday adayı olduğumu huzurunuzda beyan etmek istiyorum. Yeniden Kartepe’mize ve milletimize hizmet etmek üzere aday adayımım. Tamamen milletimizin bekası için adayım. Halkımızın elinden tutmak, gönlünde olmak, sizlerin dertlerine derman olmak için adayım. Hizmet için sizlerle birlikte olmak için adayım” dedi.

Her kesimin başkanı olacağız



Karabalık, “İsminin sayamayacağım birlikte gece yarılarına kadar çalıştığım arkadaşlarımız burada. Hepinize teşekkür ediyorum. Beraber yaşadıklarımız Allah biliyor. Keşke dediğimiz hiçbir hizmetimiz yok. 2008 yılı Kasım ayında ilçe olunca tüm gazetelere ilan verdik. O gün daha aday adayı iken ne dediysek. 18 maddenin hepsini gerçekleştirdik. Kent meydanını içinde bulunduran kent merkezi yaptık. Sukayı, hipodromu yaptık. Kırmadan kırılmadan her kesimin başkanı olacağız. Seçimlerde en yüksek oyu almaya talibiz. Birbirinden değerli 8 arkadaşımız var. Hangisi aday olursa onun elini kaldırıp, etrafında toplanacağız. Bizim kabulümüz olacak. Partimizin ve Kartepemizin kazanması için hizmet edeceğiz” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

ŞÜKRÜ KARABALIK KİMDİR?

1958 Kartepe Suadiye doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Suadiye´de ve İzmit Ticaret Lisesi´nde, yüksek öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. Mardin´de öğretmenlik, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü görevinden istifa ederek 1999 yılı yerel seçimlerinde DYP´den Suadiye Belediye Başkanı seçilmiştir. 2004 yılı sonrası AK Parti’den 3 kez Kartepe Belediye Başkanı seçilmiştir. Şükrü Karabalık evli ve 2 çocuk babasıdır.