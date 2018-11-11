1-1’ini üzdüler!

İLK DEVRE GOLSÜZ SONA ERDİ

Zorlu maçın 0-0 sona eren ilk yarısında iki takım da 2’şer kez gole yaklaştı. Güneş’te Bedirhan ve Ömer, Arslanbey’de de Emin ve Barış gol net pozisyonlar yakaladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için açık futbolu tercih edince orta sahalar çabuk geçildi. İkinci 45 dakikada Bedirhan ve Ömer ceza sahası içinde düşürüldü, Kocaeli Güneşspor’un penaltı beklediği pozisyonlara hakem Metin Ataş devam kararı verdi.

GÜNEŞ İNANILMAZ GOL KAÇIRDI

Son bölümleri çok ilginç anlara sahne oldu. 88’de Güneşspor öne geçti. Golde top önce Güneşspor’da oyuna sonradan giren Okan’danardından Arslanbey’in başarılı stoperi Mirsad’dan sekti. Arslanbey kalecisi Ertuğrul bir anda ters ayağında kalınca top filelere gitti. (1-0) Güneşspor 90. dakikada akıllara zarar bir gol kaçırdı. Rakibini 3’e 1 yakalayan Güneş, Ertuğrul ile farkı 2’ye çıkarma şansını kullanamadı.

NELER OLDU NELER!

90+3’te Arslanbey sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde müthiş bir karambol oldu, topa son olarak Mirsad dokundu, Güneş’ten Okan topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi, bu gol Arslanbey’e beraberliği getirdi. Arslanbey’e beraberliği getirdi. 90+5’te bu kez Arslanbey inanılmaz bir gol kaçırdı. Mehmet Emin’in pasında Faruk Çerci, 1 metreden topu direğe nişanladı ve maç da bu pozisyonun ardından sona erdi. Arslanbey’de tüm futbolcular, Güneşli futbolcunun topu eli ile kestiği gerekçesi ile hakeme itiraz etti, fatura ise günün etkili isimlerinden Mehmet Emin’e çıktı ve genç futbolcu kırmızı kart gördü.

KARAMÜRSEL FARKI 4’E ÇIKARDI

A Grubu’nda günün diğer maçları bol gollü geçti. Karamürselspor, Nusretiye’yi 5’te Mehmet, 46’da Bilal ve 64’te de Furkan’ın golleri ile 3-0 mağlup etti. Bu arada Karamürsel’de Furkan Uslu dizinden sakatlandı. Futbolcunun son durumu MR sonucundan sonra belli olacak. İhsaniyespor, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçta Çınarlıspor’a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Bağdat – Derince maçı da çok renkliydi. Bağdat attığı golle skoru 3-3 yaptı ve golün santrası olmadı. Sonuçların ardından sezonun ilk yarısını Karamürsel 20 puanla lider, İhsaniye 16 puanla ikinci, Güneş ise 14 puan ile üçüncü sırada tamamladı.

Haber: Erdem ÖVÜÇ

Foto: Ahmet AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 1

ARSLANBEY GB: 1

STAT:Mehmet Ali Kağıtçı (Süper Lig A)

HAKEMLER: Metin Ataş*, Ümit Ateş***, Yusuf Öztürk***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Oğuzhan**, Okan**, Burak**, Adem**, Mustafa***, Numan ***, Engin** (Kadir **), Alpaslan** (Ertuğrul*), Bedirhan***, Berat** (Hakan***), Ömer**

ARSLANBEY GB: Ertuğrul**, Mustafa**, Erman***, Mirsad***, Emirhan** (Faruk**), Recep** (Hikmet**), Muharrem**, Barış****, Mehmet Emin***, Fatih** (Emir**), Emre***

GOLLER: Dk. 88 Okan (Kocaeli Güneş) (Dk. 90+3 Mirsad (Arslanbey)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Mehmet Emin (Arslanbey)