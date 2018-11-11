Ah İzmit ahhh! (67-76)

İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİK

Maça Gizem’in sayıları ile başlayan ve 8-2 öne geçen ekip, pota altında rakibin WNBA yıldızı Glory Johnson’u iyi tuttu, ancak Belçikalı Abdelkader’in sayılarına engel olamayınca ilk 10 dakikayı 17-12 geride tamamladı. İkinci çeyrekte özellikle Tan White ve Mosby ile üst üste sayılar bulan takım, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

ÇOK YAKLAŞTIK AMA…

İzmit Belediyespor dördüncü çeyreğin son bölümüne kadar maçı önde götürdü. Bitime 7 dakika kala 57-51 önde olan İzmit ekibi, Rus sporcu Marina’nın üst üste yaptığı hatalar sonrasında potasında sayılar gördü, rakipte Snytsina, Johnson ve Abdelkader devreye girince Hatay ekibi son 7 dakikaya tam 25 sayı sığdırdı, İzmit maçı 76-67 mağlup tamamladı. Rotasyon sorunu yaşayan İzmit ekibi, Hatay’ı devirmeyi denedi, çok istedi, maç boyunca müthiş mücadele etti ama karar anlarındaki basit hatalar, yıldızlar topluluğu Hatay’ın maçı kazanmasını sağladı.

GİZEM’DEN 22 SAYI

İzmit Belediye’de Gizem Yavuz 22 sayı ve 6 asistle öne çıktı, Gizem’e Mosby 19, Tan White 14, Marina 5, Melike 4 ve Ceyda da 3 sayı ile destek verdi. Hatay ekibinde Abdelkader 28 sayı atarken, serbest atışlardan 12’de 11 isabet buldu. Öte yandan eski Kocaelisporlu Cansu Köksal ve Snytsina 12’şer, Glory 10, Gizem de 7 sayı üretti. Erdem ÖVÜÇ

İZMİT BELEDİYESPOR: 67

HATAY BÜYÜKŞEHİR B.: 76

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Mustafa Akıllıoğlu**, Ahmet Kemal Digilli**, Sedef Yarıcı***

İZMİT BELEDİYESPOR: Gizem**** (22), Mosby*** (19), Tan White*** (14) Marina* (5) Melike* (4) Ceyda* (3)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Abdelkader**** (28) Cansu Köksal*** (12) Snytsina***(12) Glory***(10) Gizem** (7), Merve* (3), Marica* (2), Hülya* (2)