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Bugün 16:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:48 TSİ )

Un var, şeker var, GOL YOK!

Kocaelispor’un Bayburt maçındaki futbolu, mücadelesi, isteği bir kez daha takdir aldı. Teknik kapasitesi yüksek rakibini, yüksek eforla dize getiren Yeşil Siyahlılar, hakem Ömer Şıvka’nın berbat yönetimi karşısında rakibine gol atamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Kocaelispor’dan önceki gün un vardı, şeker vardı ama gol yoktu. 

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SAVUNMADA HATASIZDIK

Murat Başak’ın yokluğunda stopere geçen Ali Keten, bu bölgenin oyuncusunu olduğu bir kez daha gösterirken, 40 gün sonra formasına kavuşan Kadir Öge de maç temposu ve devamlılığı ile parmak ısırttı. Fatih ve Kemal her zamanki gibi sağlam ve kontrolüydü. Mesut orta alanda çok bastı, çok istedi, genç Kerem ise Cizre maçının aksine topla buluşma süresi az, oyunu dikine oynama konusunda yeterli değildi. 

SÜLEYMAN’A ÇOK SIKI MARKAJ

Ligin üzerinde olduğu herkes tarafından kabul edilen Burak Süleyman maç boyunca 2 hatta 3’lü markajlara maruz kalsa da zaman zaman şapkadan tavşan çıkarmasını bildi, kendine pozisyonlar da üretti. Sefa, rakibin bol pas yapan orta sahası karşısında ileri geri çalıştı, golü düşündü, ilk yarıda ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesi ile sayılmadı, ikinci yarıda biraz daha dikkatli olsa Alişan’ı ekarte etmesi içten bile değildi. 

HAMZA’YI SİNİRLENDİRMEK İSTEDİLER

Hamza da sıkı markaj altındaydı. Hamza’yı sinirlendirmek isteyen Bayburtlu futbolcular, Kaptan’a sert oynadı. Maçın son çeyreğinde forvete geçen Hamza gol aradı ancak katı savunma Hamza’ya izin vermedi. 2000’li Rıza’nın zamana ihtiyacı olduğu gerçek. Sinan’ın yokluğunda iyi niyetli mücadele ediyor, önde basıyor, rakibi bozmaya çalışıyor ancak üretkenlik noktasında yeterli seviyede değil.

MERT ORTA SAHAYI RAHATLATTI

Oyuna sonradan giren Mert, aklı ve tecrübesini Bayburt maçında da konuşturdu. Mert’in kontrolündeki merkez, Bayburt’u uzun topa zorladı. Genç Gökdeniz sürprize her zaman açık olduğunu Bayburt maçında da gösterdi. Burak’ı pozisyona soktu, topu ayağına aldığında pas isabet oranı yüksek ancak ceza sahasına sokulma konusunda noksandı. Büyük Kerem kısa sürede ön tarafı karıştırmak istese de buna zamanı yetmedi. Kaleci Volkan ilk yarıda iyi bir kurtarış yaptı, maç boyunca başka da kendisini rahatsız eden bir pozisyon olmadı. Ancak ilk yarıda yüzüne doğru batan güneş, Volkan’ı sıkıntıya soktu.

DEVRE ARASINA KADAR

Sinan’ın Çorum maçına yetişmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Ancak bu kolay olmayacak. Başak ise Çorum maçında kesin olarak yok. Kocaelispor’un özellikle bitirici bölgede final pası ve nokta vuruşu zafiyeti Cizre ve Bayburt maçlarında çok önemli puanların avuçların içinden kaçmasına neden oldu. Takım savunması, birlikte oyun oynama becerisi ve mücadele ritmi üst düzeyde olan Yeşil Siyahlılar, Burak Süleyman’ı maç içinde daha fazla korumaya almalı. Şu bir gerçek ki, Burak Süleyman’ın sıkı savunulması sonrasında Kocaelispor’un ofans gücü azalıyor. En azından devre arasına kadar bu şekilde olmalı. Transfer dönemi geldiğinde kartlar yeniden açılacaktır. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 16:45 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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