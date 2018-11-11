Kaptan Hamza: Bu şehri yönetenler bizi bu bataktan çıkarsın artık!

Bayburt karşısında kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Hamza şu ifadelere yer verdi: Geçen hafta Cizre’den 1 puan aldık, bu beraberliği Bayburt’u yenerek telafi etmek istiyorduk. Bayburt buraya 6 puan farkla lider geldi ama beraberlik için maça çıkacaklarını öngörüyorduk. İlk 20 dakikada topu tutmaya çalıştılar, kısa pas yaptılar ama ileride üretken değillerdi. Kısacası sadece oyunu tuttular.

BEN BU İŞLERİ HİÇ ANLAMIYORUM

20. dakikadan sonra oyunu elimize geçirdik, 3 tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Maç içinde olanları hep birlikte izledik. Ben anlamadım ama buraya gelen hakemler nasıl bir girdap içine giriyorsa şaşırıyor. Ofsayt pozisyonu kaçabilir ama penaltı pozisyonu için rakip futbolcunun eline daha fazla ne yapması gerekir! İkili mücadeleler, fauller, maç sonu eklemeler… Çok ilginç… Sağlıkçı 3 kez oyuna girdi, kalecileri 2 dakika tedavi gördü, 6 oyuncu değiştirildi, 3 dakika ilave edildi.

HER ŞEYİN KALİTESİ DÜŞÜK

Geçen hafta da bu hafta da hakemler maçı berabere bitirmek için her şeyi yaptılar. Fazla izleyen ve takip eden olmadığı için alt liglerde böylesi şeyler çok oluyor. Maçın dışına çıktım ama bu şehrin yetkililerine şu şekilde seslenmek istiyorum. Koskoca kulübü, Kocaelispor’u bu bataklıktan çıkarsınlar artık! Evet burada çok güzel bir ailemiz var. Bir şekilde bizim yukarılarda olmamız lazım. Alt liglerde birçok şeyin kalitesi düşüyor. İlk yarının bitimine 5 maç kaldı. Haftaya Çorum ile oynayacağız. Bayburt maçının ilk 20 dakikasının ardından oynadığımız oyunu kimle oynarsak her maçı 3 puanla tamamlarız.