Sarısüleyman, Kartepe'ye talip oldu

Geçtiğimiz günlerde AKP Kartepe Belediyesi Başkan aday adaylığını açıklayan Kocaeli Trabzonlular Derneği eski Başkanı Orhan Sarısüleyman dün Kartepe İlçe Teşkilatı’na gelerek başvuru formunu teslim etti. Sarısülayman’adestek için başkan aday adayları Şükrü Karababalık ve Sevim Balaban’da hazır bulundu. Dosyası İlçe Komisyon Başkanı Sadık Yılmaz’a teslim etti.

ADAY OLMA ZORUNLULUĞU HİSSETTİM

Sarısüleyman adaylık başvurunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bütün hayatımı Kartepe’de geçirdim. Bütün sorunlarını biliyorum. Bu sebeple belediye başkan aday adaylığında bulunma zorunluluğu hissettim. Ortak aklın hakim olduğu bir yönetim anlayışım olacaktır. Sizler en büyük yardımcım olacaksınız. Partim görevi bana tebliğ ederse güzel Kartepe’mizi tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza el ele daima istişare kültürüyle yarınlara taşıyacağım.

KARTEPE'Yİ KARTEPELİLERLE YÖNETECEĞİZ

Kartepe’mizi gerçek Kartepelilerle yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olması. Kim başkan adayı olursa olsun onunla elimizi taşın altına koyacağız. Biz birlikte Kartepeliyiz. Her şey Kartepe için çıktığımız bu yolda siz dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” Nuri AKÇAHARMAN

ORHAN SARISÜLEYMAN KİMDİR?

1970 Kartepe Sultaniye doğumlu. İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu. KTÜ İktisat Fakültesi Mezunu. 2002-2003 yılında İGSAŞ ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2004 yılında Anavatan Partisi Bekirpaşa Belediye Başkan adayı oldu. Sonrasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı. ardından Anavatan Partisi Kocaeli il Başkanlığı yaptı. Şuan da Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi, Müsiad Yönetim kurulu Üyesi. İzmit Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi. SAR CAM ortağı ve ikiz çocuk babası