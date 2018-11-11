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Özel çocuklar futbol sahasına çıktı

Gölcük'te down sendromuna farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen futbol maçında down sendromlu çocuklar yaşadıkları mutlulukları ile renkli anların yaşanmasına sahne oldular.

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Kocaeli’nin Göcük ilçesinde down sendromlu çocuklar, farkındalık için sahaya çıktı. Gölcük Down Sendromlular Derneği ve Gölcük İdman Yurdu Futbol Kulübü ortaklığında yürütülen farkındalık projesi kapsamında gerçekleştirilen futbol karşılaşmasında down sendromlu çocuklar, Gölcük İdman Yurdu Futbol Kulübü futbolcularıyla karşı karşıya geldi. Gölcük Kavaklı Stadı’nda gerçekleştirilen organizasyonda down sendromlu öğrenciler, spor yapmanın heyecanını yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren karşılaşmada down sendromlu çocukların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Özgün Çil: “Maç yaptık, mutlu olduk”

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Futbol maçıyla doyasıya eğlenme fırsatı bulduklarını söyleyen down sendromlu çocuklardan Özgün Çil, “Maç yaptık, mutlu olduk. Isınma hareketi yaptık, oyun oynadık. Sporcu olduk. Belgin Hanım’a çok teşekkür ederim. Yaptıklarımız için mutlu oldum. Onun için yaşama sevincimiz de oldu” dedi.

Belgin Abanoz: “Bu çocukların sosyalleşmesi için daha çok etkinliğin yapılması taraftarıyız”

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Hem farkındalık oluşturmak hem de down sendromlu çocukların sosyalleşmesini sağlamak için çeşitli etkinliklere imza attıklarını ifade belirten Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, “Bu tür aktiviteleri sürekli yapıyoruz. Gölcük İdman Yurdu bize söyledi. Biz de seve seve kabul ettik. Bu çocukların sosyalleşmesi için daha çok etkinliğin yapılması taraftarıyız. Çocuklar bugün çok mutlu oldu. Gölcük İdman Yurdu’na çok teşekkür ederiz bizi böyle bir etkinliğe dahil ettikleri için. Çocuklarımızın kendi yaşıtlarıyla bir maç organize edildi. Kendilerine olan güven duygusunun artması için çok güzel bir etkinlik oldu. Kızlarımızın da onlara dans gösterisiyle eşlik ettiği güzel bir etkinlik organize etmiş olduk” diye konuştu.

Hüseyin Bat: “Arkadaşlarımızın bizlerden bir farkı olmadığını göstermek istedik”

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Down sendromluların normal insanlardan farklarının olmadığını göstermek istediklerini ifade eden Kocaeli Amatör Sporlar Federasyonu Gölcük Temsilcisi Hüseyin Bat, “Sporun sadece galibiyete endeksli olmadığı, ‘Futbolda 3 puanı almak için her şey mubahtır’ anlayışını kaldırmak için ve bu arkadaşlarımızın bizlerden bir farkı olmadığını göstermek istedik. Down sendromluların sadece farkı kromozom bölünmelerinin bizden bir fazla olması. Tedavisi mümkün olmayan bir durum. Bunların yaşamda bizden hiçbir farkı olmadığını göstermek için bu tür sosyal etkinliği yapalım dedik. Gölcük İdman Yurdu ile güzel bir organizasyon yaptık” şeklinde konuştu.

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