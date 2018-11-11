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Diyanet'ten ziyaret hakkında açıklama geldi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Atatürk'e her gün hakaretler yağdıran Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bugün 17:04 TSİ - Gündem

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