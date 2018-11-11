Diyanet'ten ziyaret hakkında açıklama geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz