Sevim Balaban, başvurusunu yaptı

AKP Kartepe İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Balaban, 2019 seçimleri için partisinden Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Balaban dün ilçe binasına gelerek adaylık dosyasını İlçe Komisyon Başkanı Sadık Yılmaz’a teslim etti. Yoğun katılımla gerçekleşen aday adaylık başvuru programına partili kadınlar ilgi gösterdi. Eski İlçe Başkanı Hasan Kandaz, belediye başkan aday adayları Şükrü Karabalık ve Zafer Arat’ta açıklamada yer aldı.

PARTİDE GÖREV YAPMAK AYRICALIK

Sevim Balaban yaptığı aday adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çıktığımız bu yol Kartepe’miz için hayırlı olsun. Beni tanıyorsunuz. Uzun uzun anlatmayacağım. Allah’a şükür olsun bu partide kurucu il kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Bu partide görev yapmak ayrıcalıktır. Burada sevgi, dostluk ve paylaşmak biriktirdik. Kartepe’de İlçe kadın kollarını kurmak yine bana nasip oldu. Şükrü Karabalık başkanım bana çok yardımcı oldu. Bunu unutamam Allah ondan razı olsun.

EKMEĞİ BÖLÜŞÜ YİYORDUK

Çok güzel çalışmalar yaptık. Hepinizden Allah razı olsun. O kadar güzel çalıştık ki. Sabah başlıyorduk gece eve gittik. Akşam eve gitmeye vaktimiz yoktu. Herkes eşinden harçlık alıp siyaset yapıyordu. Ekmeği bölüşüp yiyorduk. 2 dönem ilçe kadın kolları başkanlığı görevi yaptım. Girmediğimiz ev, ayak basmadık sokak kalmadı. Görev verilsin yine yaparız.Meclis üyeliği görevim bitiyor. Kendimde bu beceri ve donanımı bulmasaydım başvuru yapmazdım. Bir bayan neden olmasın? Neden seçmeyelim? Ben iddia ediyorum ki eğer seçilirsem bunun farkını sizi göstereceğim. Kartepe’yi12 ilçede bir numara yapacağımın sözünü veriyorum” Nuri AKÇAHARMAN

Sevim Balaban kimdir?

1964 Başiskele Yuvacık doğumlu. Açık öğretimden liseye devam etmekte. Evli 4 çocuk annesi. 2001 yılı kurucu il kadın kolları yönetim kurulu üyesi. 2008 yılıKartepe İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanı. 2014 yılında Kartepe Belediye Meclis üyesi oldu.