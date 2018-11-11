Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor

Kocaeli’de bir süredir devam eden güneşli havanın yerini, yeni haftada yağmur alacak. Günlerce sürecek olan yağmur yağışıile birlikte sıcaklık hissedilir derecede düşecek. 18-20 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar 10 dereceye kadar gerileyecek. Gece sıcaklıkları da hissedilir oranda azalacak. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre

Kocaeli yarın, yağışlı havanın etkisi altında. Hafif sağanak yağışın görülecek kentimizde sıcaklık en düşük 12, en yüksek 18 derece.

13 Kasım Salı günü de hafif sağanak yağış sürecek, sıcaklık en düşük 11, en yüksek 15 derece seviyesinde seyredecek.

14 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur yağışı var, sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. En düşük sıcaklık ise 8 derece olacak.

15 Kasım Perşembe günü yağmur sağanak olmadan sürecek, sıcaklık en düşük 7, en yüksek 10 derece olarak hissedilecek.

16 Kasım Cuma günü de yağmur var, sıcaklık en düşük 8, en yüksek 12 derece seviyesinde seyredecek.

17 Kasım Cumartesi ve 18 Kasım Pazar günü de yağışlar devam edecek. Sıcaklıktaki düşüş sürerken ülkenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi olduğu duyuruldu