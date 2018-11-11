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Zekeriya Özak, İzmit'e başvuracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yarın saat 13.30’da İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yarın saat 13.30’da AKP
İzmit İlçe Teşkilatı'na İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak.

Bugün 20:29 TSİ - Siyaset

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