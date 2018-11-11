Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yarın saat 13.30’da AKP
İzmit İlçe Teşkilatı'na İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak.
Bugün 20:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 20:32 TSİ )
Zekeriya Özak, İzmit'e başvuracak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yarın saat 13.30’da İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yarın saat 13.30’da AKP
Bugün 20:29 TSİ - Siyaset
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz