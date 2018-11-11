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2018 Apex Master Türkiye Drift Şampiyonası nefes kesti

Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan 2018 Apex Masters Türkiye Dirift Şampiyonasında 1. Kemal Özahaseki oldu.

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2018 Apex Masters Türkiye Dirift Şampiyonası’nın 4. ayağı ve final yarışı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşti. 18 pilotun şampiyonluk heyecanı için yarıştığı şampiyona, eleme turlarıyla başladı. Ara ara kazaların yaşadığı şampiyonayı çok sayıda yarış sever takip etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın eleme turlarının ardından gerçekleştirilen yarı finalde Levent Enön, Kemal Özhaseki ve Volkan Arısoy adını finale yazdırdı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan final yarışlarında Kemal Özhaseki 2018 Apex Masters Türkiye Dirift Şampiyonu olurken, Levent Enön 2., Volkan Arısoy ise 3. oldu. Final heyecanının ardından ilk 3’e giren pilotlara ödülleri takdim edildi.

"Mücadeleyi bırakmayarak birinci oldum"

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2018 Apex Masters Türkiye Dirift Şampiyonu olma heyecanını yaşayan Kemal Özhaseki, şampiyona sırasında zor bir şampiyona yaşadıklarını ifade ederek, “Çok mutluyum. Çünkü 4 yıldır uğraşıyorum. 2 senedir arabamda problemler vardı. Bu sene ilk iki yarışta arabam kırıldığı için finale çıkamamıştım. Ama mücadeleyi bırakmadım. Bir önceki yarışta birinci oldum, bunda da mücadeleyi bırakmayarak birinci oldum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Gerçekten çok büyük bir emek var. Sağ olsun buradaki tüm gençler bizim için uğraşıyorlar. İlk iki güne iyi başlamadık, teknik sorunlar vardı ama daha sonra oturtmaya başladık. Burada yarışanların hepsi arkadaşlarım. Öyle olduğu için biz rakip olarak değil de arkadaş olarak görüyorduk onları. Ama bir rekabet var ve şampiyon olmayı başardık” dedi.

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