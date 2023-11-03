03 Kas 2023 - 00:00- Resmi İlanlar

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun a...
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI mask

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 129 Ada, 10 Parsel,
Yüzölçümü : 2.748,02 m2
Kıymeti : 212.086,08 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü : 790,79 m2
Kıymeti : 107.666,06 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 6.910,61 m2
Kıymeti : 940.879,55 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 1.134,47 m2
Kıymeti : 98.500,36 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 23 Parsel,
Yüzölçümü : 362,48 m2
Kıymeti : 31.472,33 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 29 Parsel,
Yüzölçümü : 1.245,10 m2
Kıymeti : 169.520,37 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:20

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 37 Parsel,
Yüzölçümü : 1.614,24 m2
Kıymeti : 140.156,39 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 44 Parsel,
Yüzölçümü : 3.074,30 m2
Kıymeti : 266.926,10 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:40

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 52 Parsel,
Yüzölçümü : 1.267,18 m2
Kıymeti : 97.798,14 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:50

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 55 Parsel,
Yüzölçümü : 1.346,96 m2
Kıymeti : 116.949,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 15:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 15:00

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 59 Parsel,
Yüzölçümü : 1.063,36 m2
Kıymeti : 82.067,76 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 79 Parsel,
Yüzölçümü : 751,12 m2
Kıymeti : 65.215,99 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:10

13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 92 Parsel,
Yüzölçümü : 966,80 m2
Kıymeti : 83.942,41 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:20

14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 98 Parsel,
Yüzölçümü : 2.825,15 m2
Kıymeti : 288.483,13 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:30

15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 106 Parsel,
Yüzölçümü : 2.074,94 m2
Kıymeti : 335.135,10 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:40

16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 110 Parsel,
Yüzölçümü : 311,45 m2
Kıymeti : 31.802,94 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:50

17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 13.131,52 m2
Kıymeti : 912.115,38 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:00

18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 8 Parsel,
Yüzölçümü : 9.449,23 m2
Kıymeti : 763.098,85 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:10

19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 635,43 m2
Kıymeti : 44.136,97 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:20

20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 18 Parsel,
Yüzölçümü : 515,20 m2
Kıymeti : 35.785,79 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:30

21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 24 Parsel,
Yüzölçümü : 2.929,15 m2
Kıymeti : 203.458,76 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:40

22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 29 Parsel,
Yüzölçümü : 2.206,11 m2
Kıymeti : 153.236,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:50

23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 41 Parsel,
Yüzölçümü : 1.440,43 m2
Kıymeti : 100.052,27 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 12:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 12:00

24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 52 Parsel,
Yüzölçümü : 1.038,65 m2
Kıymeti : 72.144,63 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 13:30

25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 127 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 1.030,80 m2
Kıymeti : 79.554,85 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 13:40

26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 127 Ada, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 2.675,95 m2
Kıymeti : 206.523,87 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 13:50

27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 127 Ada, 12 Parsel,
Yüzölçümü : 1.130,18 m2
Kıymeti : 87.224,78 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:00

28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 127 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 2.140,67 m2
Kıymeti : 165.212,15 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:10

29 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, PİRCELER Mahalle/Köy, 108 Ada, 15 Parsel,
Yüzölçümü : 2.135,30 m2
Kıymeti : 139.910,52 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:20

30 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 26 Parsel,
Yüzölçümü : 10.509,22 m2
Kıymeti : 1.430.830,30 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:30

31 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TERZİLER Mahalle/Köy, 124 Ada, 71 Parsel,
Yüzölçümü : 1.300,11 m2
Kıymeti : 100.339,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:40

32 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 101 Ada, 100 Parsel,
Yüzölçümü : 12.312,86 m2
Kıymeti : 2.168.910,29 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:30

02/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No ILN01923200

03 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

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