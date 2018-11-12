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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Başiskele'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

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Kaza, Başiskele Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Özkan İ. idaresindeki 41 FR 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 K 6197 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Özkan İ. ve aynı araçta bulunan Hasan Mutlu D. ile Serkan A. yaralanırken, ismi öğrenilemeyen 41 K 6197 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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