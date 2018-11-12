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AKP'de bugün kimler başvuru yapacak?

AKP’de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkan aday adaylığı süreci bugün tamamlanıyor. Bugün partiden yapılan açıklamaya göre 77 isim resmen belediye başkan aday adaylığı için başvurmuştu. Bugün için randevu alan tam 27 aday adayı daha var.

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AYGÜN ANKARA’DAN BAŞVURACAK
Büyükşehir aday adaylığı için resmi olarak randevu alan tek isim bulunuyor. Eski İl Başkanı Mahmut Civelek yarın il binasında başvuru dosyasını teslim edecek. Mahmut Civelek’in başvuru saati henüz bilinmiyor. AKP eski milletvekili ve MKYK üyesi Zeki Aygün de yarın Büyükşehir için başvuracak. Aygün, başvurusunu Ankara’dan yapacak. Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da Büyükşehir’e aday adayı olması bekleniyor.

ÖZAK İZMİT'E BAŞVURACAK

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın Büyükşehir ve İzmit için ismi geçiyordu. Özak, dün son kararını verdi. Zekeriya Özak bugün 13.30’da İzmit için başvuru yapacak. KADEM İl temsilcisi, AK Parti Büyükşehir ve Gölcük meclis üyesi Berna Abiş de Gölcük için internet üzerinden başvurusunu yapmıştı. Abiş’in yarın Gölcük İlçe binasına gelmesi bekleniyor.

SİBEL GÖNÜL NEREYE ADAY OLACAK?

Eski milletvekilliği, il kadın kolları başkanlığı ve kadın kolları genel başkanlığı yapan Sibel Gönül’ün ise henüz nereye başvuru yapacağı belli olmadı. Gönül’ün adı Kartepe, İzmit ve Büyükşehir için geçiyor. Aynı zamanda eski milletvekilleri Cemalettin Kaflı ve Mehmet Ali Okur da Gebze belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapacak.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN 2 İSİM

Mahmut Civelek (Saati belli değil. Başvuru yapması beklenen)

Zeki Aygün (Ankara’dan)

İZMİT

13.30 Zekeriya Özak

16.00 Hicran Bozkurt

17.00 Ali Korkmaz

Şemsettin Ceyhan (başvuru yapması beklenen)

GÖLCÜK

12.30 Nazım Usta

13.00 Şinasi Yıldız

14.00 Zekeriya Savaş

16.30 Abdullah Zorlu

Berna Abiş (başvuru yapması beklenen)

BAŞİSKELE

14:00 Yasin Özlü

16.00 Şahin Talus

KANDIRA

11.00 Ayhan Yalçın

16.00 Murat Batmaz

İrfan Kurt

Erhan Öztürk (Saati belli değil. Başvuru yapması beklenen)

DERİNCE

16.00 Suat Demir

19.30 Öztekin Kaşukçi

KÖRFEZ

16.30 Faruk Denli

GEBZE

Cemalettin Kaı

Mahmut Yandık 16.30

Mehmet Ali Okur

Mustafa Yıldıztekin

Recep Kaya

Yalçın Coştur

DİLOVASI

17.00 Nihat Yıldırım

18.00 Gökmen Deli

ÇAYIROVA

Ziyaettin Akbaş

Bugün 09:32 TSİ - Siyaset

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