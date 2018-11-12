AKP'de bugün kimler başvuru yapacak?

AYGÜN ANKARA’DAN BAŞVURACAK
Büyükşehir aday adaylığı için resmi olarak randevu alan tek isim bulunuyor. Eski İl Başkanı Mahmut Civelek yarın il binasında başvuru dosyasını teslim edecek. Mahmut Civelek’in başvuru saati henüz bilinmiyor. AKP eski milletvekili ve MKYK üyesi Zeki Aygün de yarın Büyükşehir için başvuracak. Aygün, başvurusunu Ankara’dan yapacak. Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da Büyükşehir’e aday adayı olması bekleniyor.
ÖZAK İZMİT'E BAŞVURACAK
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın Büyükşehir ve İzmit için ismi geçiyordu. Özak, dün son kararını verdi. Zekeriya Özak bugün 13.30’da İzmit için başvuru yapacak. KADEM İl temsilcisi, AK Parti Büyükşehir ve Gölcük meclis üyesi Berna Abiş de Gölcük için internet üzerinden başvurusunu yapmıştı. Abiş’in yarın Gölcük İlçe binasına gelmesi bekleniyor.
SİBEL GÖNÜL NEREYE ADAY OLACAK?
Eski milletvekilliği, il kadın kolları başkanlığı ve kadın kolları genel başkanlığı yapan Sibel Gönül’ün ise henüz nereye başvuru yapacağı belli olmadı. Gönül’ün adı Kartepe, İzmit ve Büyükşehir için geçiyor. Aynı zamanda eski milletvekilleri Cemalettin Kaflı ve Mehmet Ali Okur da Gebze belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapacak.
BÜYÜKŞEHİR İÇİN 2 İSİM
Mahmut Civelek (Saati belli değil. Başvuru yapması beklenen)
Zeki Aygün (Ankara’dan)
İZMİT
13.30 Zekeriya Özak
16.00 Hicran Bozkurt
17.00 Ali Korkmaz
Şemsettin Ceyhan (başvuru yapması beklenen)
GÖLCÜK
12.30 Nazım Usta
13.00 Şinasi Yıldız
14.00 Zekeriya Savaş
16.30 Abdullah Zorlu
Berna Abiş (başvuru yapması beklenen)
BAŞİSKELE
14:00 Yasin Özlü
16.00 Şahin Talus
KANDIRA
11.00 Ayhan Yalçın
16.00 Murat Batmaz
İrfan Kurt
Erhan Öztürk (Saati belli değil. Başvuru yapması beklenen)
DERİNCE
16.00 Suat Demir
19.30 Öztekin Kaşukçi
KÖRFEZ
16.30 Faruk Denli
GEBZE
Cemalettin Kaı
Mahmut Yandık 16.30
Mehmet Ali Okur
Mustafa Yıldıztekin
Recep Kaya
Yalçın Coştur
DİLOVASI
17.00 Nihat Yıldırım
18.00 Gökmen Deli
ÇAYIROVA
Ziyaettin Akbaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz