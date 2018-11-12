AKP'de son gün!

18 Kasım’da elektronik temayül yoklaması yapılacak. Sonuçlar aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne düşecek. Ankara ve İstanbul’da iki ayrı aday tanıtım toplantısı yapacak olan AK Parti, kampanyaya Ocak’ın ilk haftasında başlayacak.

MECLİS ÜYELİKLERİ…

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet mSistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere çevrildi. AKP, 5 Kasım’da başlayan belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularını bugün kapatıyor. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için başvurular ise 3 Aralık’a kadar yapılabilecek.

ELEKTRONİK TEMAYÜL

Başvuruların ardından AKP 18 Kasım’da adaylara yönelik teşkilat temayülü gerçekleştirecek. Temayül yoklamaları elektronik ortamda yapılacak. Yoklama tamamlanınca sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

TEK KOMİSYON KURULACAK

Temayül sonrasında ise AKP’de aday belirleme maratonunda komisyon aşaması başlayacak. Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak tek komisyonda belirlenecek. AKP’de daha önce yapılan seçimlerde iki komisyon kuruluyordu. Alt komisyon eliyor, Erdoğan başkanlığındaki komisyonda ise listeler şekilleniyordu.

CUMHURBAŞKANI GEREK GÖRÜRSE

Adaylar, yüz yüze mülakatın yerine adaylarla ilgili hazırlanacak dosyalar ve parti kurmaylarının sahaya ilişkin hazırladıkları raporlarla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek görürse aday ile görüşecek. AKP’de adaylar kasım sonu aralık başında açıklanacak.

İKİ AYRI TOPLANTI

AKP öncelikle muhalefette olan belediyelerin başkan adaylarını açıklamayı düşünüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları içinden ise önce İzmir adayının açıklanacağı kulislerde konuşuluyor. AK Parti, bütün adaylarını açıkladıktan sonra da Ankara ve İstanbul’da iki ayrı aday tanıtım toplantısı yapacak. AKP seçim kampanyasına ise ocak ayının ilk haftası başlayacak