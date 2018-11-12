Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret

Geçtiğimiz 10 Kasımda yurdun dört bir yanında törenlerle anılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm yıl dönümünde Kocaeli’nde yaşayan Uğur K. isimli şahsın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabında sürekli Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili ağır ithamlarda bulunan şahsın Derince Çınarlı’da ikamet ettiği öğrenildi. Uğur K. isimli şahıs Atatürk’le ilgili yapmış olduğu paylaşımlarda “Dün akşam yediğim kemal paşayı rahmetle anıyorum”, “Bugün saat 09:05’te sireni ve saygı duruşunu kaçıranlar akşam saat 21:05’te kazasını yapabilir. Laik günler diliyoruz.” şeklinde birçok paylaşımda bulundu.