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Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. Ölüm yıldönümün de Derinceli Uğur K. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından Atatürk’e hakaretlerde bulundu

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Geçtiğimiz 10 Kasımda yurdun dört bir yanında törenlerle anılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm yıl dönümünde Kocaeli’nde yaşayan Uğur K. isimli şahsın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabında sürekli Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili ağır ithamlarda bulunan şahsın Derince Çınarlı’da ikamet ettiği öğrenildi. Uğur K. isimli şahıs Atatürk’le ilgili yapmış olduğu paylaşımlarda “Dün akşam yediğim kemal paşayı rahmetle anıyorum”, “Bugün saat 09:05’te sireni ve saygı duruşunu kaçıranlar akşam saat 21:05’te kazasını yapabilir. Laik günler diliyoruz.” şeklinde birçok paylaşımda bulundu.

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Yorumlar

(3)
03

M.turgut - Başına MUSTAFA KEMAL kadar taş düşsün densiz...

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 11:53
02

Aliş - Araştırın savaş zamanını kesin bunun sülalesi savaştan kaçan dedeleri evde saklanandır sevmezler bunların ne olduğu hangi ırktan oldukları belli değil

Yanıtla . 4Beğen 12 Kasım 10:55
01

Eleştirmen - Ip kontrolü yapılıp bulunduğu adrese direkt wifi döşemek gerek.

Yanıtla . 3Beğen 12 Kasım 10:09
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