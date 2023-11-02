02 Kas 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G: 02 Kas 2023 - 20:00

ARALIKLI ORUÇ TİP 2 DİYABETLİLER İÇİN DE GÜVENLİ VE ETKİLİ Mİ?

Bundan on iki buçuk yıl önce birisi bana aralıklı oruç tip 2 diyabete iyi gelir deseydi “Hadi oradan, benim hipoglisemim var, beni öldürmek mi istiyorsun?” derdim. Çünkü hipogliseminin nedeninin sabah kahvaltıda yediğim 2 dilim tam buğday ekmeği olduğunu bilmiyordum. Ne zaman ki kahvaltıda yediğim ekmeği, reçeli, glisemik indeksi yüksek gıdaları kesip protein ve yağı artırdım üç ay içinde bir tek gün bile hipoglisemi yaşamadan Tip 2 diyabetten kurtuldum.

ARALIKLI ORUÇ TİP 2 DİYABETLİLER İÇİN DE GÜVENLİ VE ETKİLİ Mİ? mask

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

12 yıldır hiç diyabet ilacı kullanmadım. Tüm bu ayrıntıları Okan Çağlar’ın hesabında okuyabilirsiniz. Aşağıdaki çok yeni yayımlanan araştırma haberi de bunu doğruluyor.

“Yeni bir araştırmaya göre, aynı zamanda aralıklı oruç olarak da bilinen zaman sınırlı beslenme, tip 2 diyabeti olan kişilere kilo verme ve kan şekerlerini kontrol etme konusunda yardımcı olabilir. Chicago Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bu araştırma JAMA Network Open'da yayımlandı.

Araştırmaya katılan kişilerden bir grup her gün öğlen ile akşam saat 8 arasında sekiz saatlik bir yemek penceresinde yemiş, diğer grup kalori alımını %25 azaltmayı deneyen kişilerden oluşmuş. 8 saatlik sürede yiyen grup diğer gruba göre altı ayda daha fazla kilo kaybetmiş. İki grup da uzun vadeli kan şekerini ölçen hemoglobin A1C testi sonuçlarına göre benzer gelişmeler kaydetmiş.

Araştırmacıların lideri Krista Varady, zaman sınırlı beslenme grubundaki katılımcıların geleneksel kalori azaltma yerine bu yaklaşımı takip etmeyi daha kolay bulduklarını belirtiyor. Araştırma süresince ciddi olumsuz olaylar rapor edilmemiş ve düşük ve yüksek kan şekeri vakaları gruplar arasında farklılık göstermemiş.

Diyabetin giderek artan bir sorun haline gelmesi nedeniyle bu bulgular önemlidir. Bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Diyabet hastaları, zaman sınırlı beslenme dahil herhangi bir diyete başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2023-10-intermittent-fasting-safe-effective-diabetes.html

Makale: DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.39337

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02 Kas 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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