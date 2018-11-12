Kuruçeşmeliler kapatılan polis merkezi için yer önerdi

Geçtiğimiz haftaİzmit Kuruçeşme bölgesinde yaklaşık 45 bin nüfusun yaşadığı 7 mahalleye hizmet veren Kuruçeşme Polis Merkezi, SGK'nın 3 yıllık kira talebinin çok yüksek olması sebebiyle taşındı. Kuruçeşme Polis Karakolu’nun mahalleden gitmesini istemeyen bölge sakinleri tepkisini dile getirirken, İzmit Kuruçeşmeliler Derneği Polis Karakolu’nun mahallede kalması için alternatif bir yer önerisinde bulundu.

KİRASI FAZLA GELDİĞİ İÇİN KAPATILMIŞTI

2015 yılında İzmit Belediyesi'nin borçlarından ötürü içerisinde karakolun da bulunduğu bina borçlara karşılık olarak SGK'ya devredildi. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından SGK aylık 5 bin TL kira bedeli belirleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden devir tarihi olan 2015 yılından itibaren 3 yıllık toplu kira bedeli olarak yaklaşık 180 bin TL talep etti. Kira bedelini yüksek bulan Emniyet Genel Müdürlüğü ise geçmişe dönük 3 yıllık kira bedelinin ödenmesinin ardından karakolun bölge içerisinde taşınmasını uygun gördü. Kuruçeşme Polis Merkezi'nin yürüttüğü işlemler, karakol için yeni bir yer bulunana kadar en yakın karakol olan Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülüyor.

KURUÇEŞMELİLER DERNEĞİNDEN ALTERNATİF YER ÖNERİSİ

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karakol olarak kullanılacak yeni bina arayışı devam ederken, başkanlığını Ramazan Gür’ün yaptığı, aralarında CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız’ın da bulunduğu İzmit Kuruçeşmeliler Derneği bina için alternatif yer önerisinde bulundu. Kahvaltılı toplantıda bir araya gelen İzmit Kuruçeşmeliler Derneği’nin bu ayki toplantısının konusu kapatılan Kuruçeşme Polis Merkeziydi. Dernek üyeleri Kuruçeşme Polis Merkezi’nin mahallelerinde kalmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Ramazan Gür, “ Mahallemizde Erol Olçak Kültür Merkezi var. Bu merkez İzmit Belediyesine ait. Kuruçeşmeliler olarak yer arayışında olan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne önerimiz mahallemizden gitmesini istemediğimiz Kuruçeşme Polis Merkezi’nin Erol Olçak Kültür Merkezi’ne taşınmasıdır “ dedi.