AKP’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Başvuru süresi bugün sona ermesi bekleniyordu. AKP Genel Merkezinden edinilen bilgiye göre, başvuru tarihinin birkaç gün daha uzayacağı öğrenildi. Genel Merkezin bugün başvuru tarihi ile ilgili açıklaması yapması bekleniyor.
Bugün 10:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:47 TSİ )
AKP'de başvuru tarihi uzuyor mu?
AKP’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım Pazartesi günü başlamıştı.
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Bugün 10:41 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Esnaf - uzatılması lazım
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