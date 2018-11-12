İzmit Halkevi eski esnaflarından merhum Ahmet Uçar’ın (Oto Uçar) eşi, İzmit Körfez Sanayi Sitesi esnaflarından Cihat ve Adnan Uçar kardeşlerin anneleri Server Uçar (91), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Server Uçar’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Uçar ailesinin acı günü
İzmit Halkevi eski esnaflarından merhum Ahmet Uçar’ın (Oto Uçar) eşi, İzmit Körfez Sanayi Sitesi esnaflarından Cihat ve Adnan Uçar kardeşlerin anneleri Server Uçar vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz