Uçar ailesinin acı günü

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İzmit Halkevi eski esnaflarından merhum Ahmet Uçar’ın (Oto Uçar) eşi, İzmit Körfez Sanayi Sitesi esnaflarından Cihat ve Adnan Uçar kardeşlerin anneleri Server Uçar (91), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Server Uçar’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.