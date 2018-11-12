Hürriyet İzmit Oto Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar ve parti yöneticisi Mehmet Baştürk ile birlikte önceki gün İzmit Galericiler Sitesi içerisinde bulunan İzmit Oto Ticaret Merkezi Başkanı Emin Birlik ve yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Merkez Başkanı Emin Birlik, müşterilerinin hafta sonu da galericiler sitesine geldiğini araç alış verişi yapmak istediğini belirterek, nöbetçi noter uygulaması olmadığı için satış ya da alış işlemlerinin aksadığını söyledi.
NOTERLERLE MUTABAKAT ÖNEMLİ
Ekonomiye olan katkılarının yadsınamaz olduğunu da dile getiren Emin Birlik, her ilçede nöbetçi noterlik uygulamasının olması gerektiğini belirtti. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise İzmit Galericiler Sitesi’nin sadece İzmit’in değil Kocaeli’nin ihtiyacını karşılama noktasına hareket ettiğini söyleyerek, “Eğer sorun nöbetçi noterlik uygulaması ile çözülecek durumdaysa, bu konuda mecliste ne yapabileceğimize bakalım ve noterlerimizle de mutabakata vararak sorunun çözümü konusunda çalışmalara başlayalım. Herkesin mağduriyet yaşamadan işini yapabilmesi ve katkı değer elde edebilmesi için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz