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Başkan Köken, asfalt çalışmalarını inceledi

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Seyitaliler mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyitaliler Davutlar mahallesinde yapılan çalışmalarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda devam edecek dedi.

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İlçedeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Seyitaliler Davutlar mahallesindeydi. Belediye ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Köken, ekiplerden bilgi almayı da ihmal etmedi.

İlçenin dört bir yanında çalışan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında mahalle aralarındaki ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Seyitaliler Davutlar mahallesi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Seyitaliler Davutlar mahallesindeki asfalt çalışmalarını inceledikten sonra Kandıra’da Helvacı caddesindeki asfalt serim hizmetlerini de inceleyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, kış aylarında ulaşımın aksamaması yönünde ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımız için çalışıyoruz dedi.

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