Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:04 TSİ )

MLP Care’den çalışanlarına destek

Türkiye’nin en yaygın özel sağlık grubu MLP Care, hastane ve merkez kadrolarındaki yöneticiler ve çalışanları için özel bir eğitim projesi başlattı. Proje kapsamında çalışanlara uygun şartlarda yüksek lisans imkanları tanınarak kariyerlerinde ilerleme fırsatı sunuluyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ülke genelindeki 31 Medical Park ve Liv Hospital şubesiyle Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kurumu olan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), yöneticilerinin ve çalışanlarının kariyerleri için örnek bir projeye imza attı. Çalışanlarının mesleki gelişimine büyük önem veren şirket, merkez ve hastanelerdeki yönetici ve çalışanlarına İstinye Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programlarından uygun seçeneklerle yararlanma imkanı sağladı.

MLP Care çalışanları İstinye Üniversitesi’ndeki tezli-tezsiz yüksek lisans programlarından yüzde 50 indirimli yararlanıyor. Bu proje kapsamında kalan tutarın yüzde 50 ila 70’i MLP Care tarafından karşılanıyor. Çalışanların ödemesi gereken tutar da 18 taksitle ödenebiliyor. Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan projeye, yöneticiler kadar diğer çalışanlar da ilgi gösterdi. Proje kapsamında en çok tercih edilen programlar İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi oldu.

Bugün 11:03 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek mask
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek
Halı devleri konkordato ilan etti! mask
Halı devleri konkordato ilan etti!
Baylam: Bilet fiyatları düşecek! mask
Baylam: Bilet fiyatları düşecek!
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak mask
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak
Bakandan doğal gaz ve elektrik açıklaması "Yıl sonuna kadar zam yok" mask
Bakandan doğal gaz ve elektrik açıklaması "Yıl sonuna kadar zam yok"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı mask
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi! mask
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL