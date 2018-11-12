MLP Care’den çalışanlarına destek

Ülke genelindeki 31 Medical Park ve Liv Hospital şubesiyle Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kurumu olan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), yöneticilerinin ve çalışanlarının kariyerleri için örnek bir projeye imza attı. Çalışanlarının mesleki gelişimine büyük önem veren şirket, merkez ve hastanelerdeki yönetici ve çalışanlarına İstinye Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programlarından uygun seçeneklerle yararlanma imkanı sağladı.

MLP Care çalışanları İstinye Üniversitesi’ndeki tezli-tezsiz yüksek lisans programlarından yüzde 50 indirimli yararlanıyor. Bu proje kapsamında kalan tutarın yüzde 50 ila 70’i MLP Care tarafından karşılanıyor. Çalışanların ödemesi gereken tutar da 18 taksitle ödenebiliyor. Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan projeye, yöneticiler kadar diğer çalışanlar da ilgi gösterdi. Proje kapsamında en çok tercih edilen programlar İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi oldu.