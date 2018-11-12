Alevi derneklerinde Sağlam yeniden başkan

Kocaeli Alevi Kültür Dernekleri 12. Olağan Kongresi dün dernek binasında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Birol Sağlam kongrede yeniden aday oldu. Karşısına rakip çıkmadı. 452 üyesi olan derneğin genel kurulunda yeniden başkan seçilen Birol Sağlam başkanlıkta 2. Dönemine girerek güven tazeledi. Kongrenin Divan Başkanlığını Yeşim Akpınar üstlendi. Öte yandan kongre soncunda 5 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi, 3 disiplin kurulu üyesi ve 9 üst kurul delegesi seçildi.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen kongreye CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP il yöneticisi Bilgi Dehmen, DSP eski Milletvekili Bekir Yurdagül, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi, Vartolular Derneği Başkanı Ali Aktepe, Emekli Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

ALEVİ TARİHİNE GİDEN YOLLAR KAPALI

Kongrede konuşma yapan Başkan Birol Sağlam, “Alevi Kültür Dernekleri 27 yıllık geçmişiyle demokrasi, özgürlük ve hak ihlalleri konusundaki bütün baskılara ve ayrıştırmalara rağmen asla ödün vermeden mücadelesine devam etmiştir. Bugün Alevi tarihine giden bütün yollar kapalıdır. Mücadelemiz hiç olmadığı kadar gençliğe ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de hala bir resmi statüye tabi olmayan, Hala inanç ve kurumlarımızın yasal güvence altına alınmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu tip olağanüstü dönemlerde en çok tedirginliği bizler görüyoruz. Çünkü yükselen dinci radikalizm var bu ülkede bundan da ayrı bir endişe duyuyoruz” dedi.

ÖTEKİLEŞMEYE HAYIR DİYECEĞİZ

Sağlam, “Sistem Cemevlerini kolay kolay inanç merkezi olarak kabul etmeyecektir elbette bunu biliyoruz. Çünkü eşit kabul ederse sen sistemin ortağı haline geleceksin ve Kamu seni eşit görmek zorunda kalacaktır ve sana da eşit davranacaktır. Bizler bin yılı aşkın bir süredir yaşadığımız bu kadim topraklarda kardeşlikten, demokrasiden, eşitlik , özgürlükten ve barıştan bir an olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bizleri Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye ayırmak isteyenlere inat ayrışmaya ve ötekileştirmelere hayır diyeceğiz” dedi. Selin BECER

Birol Sağlam’ın yönetimi:

Birol Sağlam, Hüseyin Akbal, Seval Akyüz, Fadime Günsel, Ali Doğan.

Denetim Kurulu üyeleri:

Sait Aydın, Turgay Aksu, Taylan Katak.

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Veli Beyaztaş, İmam Güneş, Metin Aksöz.

Üst Kurul Delegeleri:

Gülizar Tuncel, Turgay Aksu, Abdullah Yavuz, Handan Öztürk, Muhammet Uslu, Anıl Deniz Pişkin, Nurettin Canpolat, Hüseyin Akbal, Baran Şengül.