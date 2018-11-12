İYİ Parti Kocaeli İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Metin’in ağabeyi Hasan Metin 72 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hasan Metin’in cenazesi öğlen namazına müteakip Cumhuriyet Bahtiyar Camii’nden kaldırıldı. Cenazeye ilimizin tanınmış isimlerinden Adnan Metin, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz yıldız ve İl yöneticileri, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Eski Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş ve CHP Belediye Başkan Adayı Adayı Cengiz Çakar katıldı. Hasan Metin kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 11:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Hasan Metin toprağa verildi
İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Metin’in ağabeyi Hasan Metin bugün toprağa verildi.
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Bugün 11:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz