Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:38 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:39 TSİ )

Atıcılar Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Atıcılık Şampiyonası düzenlendi.

mask
mask
mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın

 Şampiyonaya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 Türkiye sıralamasında ilk 50ye girmiş ve milli takımda görev almış sporcular katıldı. 3 kategoride düzenlenen şampiyonada Genç Erkeklerde Sami Berber Büyük Bayanlarda Nihan Gürer Büyük Erkeklerde Kağıtsporlu Milli sporcu Murat İlbilgi birinci oldu.

ŞAMPİYONAYI İZLEDİLER

Derincedeki Atış Poligonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal TAAF İl Temsilcisi Alparslan Arslan Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

ATASPORUMUZ

Şampiyonada konuşan Başkan Karaosmanoğlu Her insanın her yaşta yapabileceği bir spor var. 7den 70e bütün kardeşlerime ve büyüklerime spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Atıcılık en sevilen ata sporlarımız arasında yer alıyor. Vatan aşkı ve atasporlarımız olmasaydı  Çanakkale Geçilmez sözünü söyleyemezdik. Dereceye giren ve şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin ifadelerine yer verdi.

15 İLDEN 53 SPORCU KATILDI

Türkiye Atıcılık Federasyonu talimatlarının uygulandığı müsabakaya 15 ilden 53 sporcu katılım gösterdi. Üç gün süren ve çekişmeli geçen final müsabakasına sahne olan şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar damga vurdu.

ÖDÜLLER BAŞKANIN ELİNDEN

Büyük Erkekler kategorisinde Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci olurken Bursadan Alp Kızılsu ikinci Ahmet Balkancı üçüncü oldu. Büyük Erkekler kupa madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun elinden aldı. Birinci 2 bin ikinci 1.500 ve üçüncü olan sporcu ise bin TL ödül aldı.

GENÇ YILDIZLAR

Genç Erkeklerde Sami Berber birinci Süleyman Güvercin ikinci ve Erdoğan Akkaya üçüncü oldu. Geleceğin yıldızları ödüllerini ve madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilginin elinden aldı.

BÜYÜK BAYANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Büyük Bayanlarda Bursadan Nihan Gürer birinci olurken Balkanlardan katılan Selin Ali ikinci ve Bursadan Dilara Kızılsu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.

Bugün 11:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Kuruçeşmeliler kapatılan polis merkezi için yer önerdi mask
Kuruçeşmeliler kapatılan polis merkezi için yer önerdi
Hürriyet İzmit Oto Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti mask
Hürriyet İzmit Oto Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti
Hollanda'da kahraman Türk'e cesaret ödülü mask
Hollanda'da kahraman Türk'e cesaret ödülü
Diyanet'ten ziyaret hakkında açıklama geldi! mask
Diyanet'ten ziyaret hakkında açıklama geldi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin kararı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı mask
Komşu kızına aşk mektubu yazan 70’lik dede gözaltına alındı
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL