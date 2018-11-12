Atıcılar Kocaeli'de buluştu

Şampiyonaya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 Türkiye sıralamasında ilk 50ye girmiş ve milli takımda görev almış sporcular katıldı. 3 kategoride düzenlenen şampiyonada Genç Erkeklerde Sami Berber Büyük Bayanlarda Nihan Gürer Büyük Erkeklerde Kağıtsporlu Milli sporcu Murat İlbilgi birinci oldu.

ŞAMPİYONAYI İZLEDİLER

Derincedeki Atış Poligonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal TAAF İl Temsilcisi Alparslan Arslan Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

ATASPORUMUZ

Şampiyonada konuşan Başkan Karaosmanoğlu Her insanın her yaşta yapabileceği bir spor var. 7den 70e bütün kardeşlerime ve büyüklerime spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Atıcılık en sevilen ata sporlarımız arasında yer alıyor. Vatan aşkı ve atasporlarımız olmasaydı Çanakkale Geçilmez sözünü söyleyemezdik. Dereceye giren ve şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin ifadelerine yer verdi.

15 İLDEN 53 SPORCU KATILDI

Türkiye Atıcılık Federasyonu talimatlarının uygulandığı müsabakaya 15 ilden 53 sporcu katılım gösterdi. Üç gün süren ve çekişmeli geçen final müsabakasına sahne olan şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar damga vurdu.

ÖDÜLLER BAŞKANIN ELİNDEN

Büyük Erkekler kategorisinde Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci olurken Bursadan Alp Kızılsu ikinci Ahmet Balkancı üçüncü oldu. Büyük Erkekler kupa madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunun elinden aldı. Birinci 2 bin ikinci 1.500 ve üçüncü olan sporcu ise bin TL ödül aldı.

GENÇ YILDIZLAR

Genç Erkeklerde Sami Berber birinci Süleyman Güvercin ikinci ve Erdoğan Akkaya üçüncü oldu. Geleceğin yıldızları ödüllerini ve madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilginin elinden aldı.

BÜYÜK BAYANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Büyük Bayanlarda Bursadan Nihan Gürer birinci olurken Balkanlardan katılan Selin Ali ikinci ve Bursadan Dilara Kızılsu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.