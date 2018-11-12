Berna Abiş başvurusunu geri çekti

KADEM İl Temsilcisi, AKP Büyükşehir ve Gölcük Belediye meclis üyesi olan Berna Abiş'in AKP Gölcük Belediye Başkan aday adayı olup olmayacağı en çok konuşulan konulardan biriydi. Resmi aday adaylık başvurusunu 10 Kasım Cumartesi günü yapan Berna Abiş, ani bir kararla başvurusunu geri çekti. Abiş'in genel merkez ile görüşme yaptıktan sonra böyle bir karar aldığı ve başvuru ücretinin kendisine geri ödeneceği öğrenildi.