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Berna Abiş başvurusunu geri çekti

AKP’de Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için ismi konuşulan Berna Abiş, genel merkezle yaptığı istişare sonucunda başvurusunu ani bir kararla geri çekti.

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KADEM İl Temsilcisi, AKP Büyükşehir ve Gölcük Belediye meclis üyesi olan Berna Abiş'in AKP Gölcük Belediye Başkan aday adayı olup olmayacağı en çok konuşulan konulardan biriydi. Resmi aday adaylık başvurusunu 10 Kasım Cumartesi günü yapan Berna Abiş, ani bir kararla başvurusunu geri çekti. Abiş'in genel merkez ile görüşme yaptıktan sonra böyle bir karar aldığı ve başvuru ücretinin kendisine geri ödeneceği öğrenildi.

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Yorumlar

(2)
02

Yolcu - MEVCÜT BAŞKAN GÜRCÜ,AMCASI GÜRCÜ,KENDİSİ GÜRCÜ...YAHU GÖLCÜKTE GÜRCÜDEN BAŞKASI BAŞKANLIK YAPAMAZMI...

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 14:39
01

Esnaf - tek kadın adayda nihat abiş yüzünden adaylıktan çekildi

şimdi kadınlardan nasıl oy isteyecek nihat ona oy moy yok

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 13:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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