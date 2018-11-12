KADEM İl Temsilcisi, AKP Büyükşehir ve Gölcük Belediye meclis üyesi olan Berna Abiş'in AKP Gölcük Belediye Başkan aday adayı olup olmayacağı en çok konuşulan konulardan biriydi. Resmi aday adaylık başvurusunu 10 Kasım Cumartesi günü yapan Berna Abiş, ani bir kararla başvurusunu geri çekti. Abiş'in genel merkez ile görüşme yaptıktan sonra böyle bir karar aldığı ve başvuru ücretinin kendisine geri ödeneceği öğrenildi.
Bugün 11:40 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Berna Abiş başvurusunu geri çekti
AKP’de Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için ismi konuşulan Berna Abiş, genel merkezle yaptığı istişare sonucunda başvurusunu ani bir kararla geri çekti.
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Bugün 11:40 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Yolcu - MEVCÜT BAŞKAN GÜRCÜ,AMCASI GÜRCÜ,KENDİSİ GÜRCÜ...YAHU GÖLCÜKTE GÜRCÜDEN BAŞKASI BAŞKANLIK YAPAMAZMI...
Esnaf - tek kadın adayda nihat abiş yüzünden adaylıktan çekildi
şimdi kadınlardan nasıl oy isteyecek nihat ona oy moy yok
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