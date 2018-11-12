SP'de Karargah Başkanı Demiral oldu

Saadet Partisi Çayırova ilçe Başkanlığı 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Genel Merkezden başlatılan yerel seçim kampanyasına Başkan ve meclis üyesi aday adaylarının tespiti için istişare toplantılarıyla hız verdiklerini ifade eden ilçe başkanı Yusuf Aksu ve yönetim kurulu, hummalı bir çalışma yürütüyor.

İNSAN MERKEZLİ

Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu, yaptıkları toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Aksu, rant odaklı ve kendi saltanatlarını düşünen yöneticiler tarafından kaynakları talan edilen Çayırova’mızda yerel seçimi kazanarak makyaj değil, insan merkezli ve çözüm odaklı çalışmalarla halkımızın beklediği hizmetleri gerçekleştireceğiz dedi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERDİK

“Aksu, 2019 Yerel seçime yönelik genel merkezimizden aldığımız talimat ile çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Seçim olmaksızın sürdürdüğümüz çalışmalarımıza yerel seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte aday tespit çalışmalarıyla bizde çalışmalarımıza hız verdik. Kısa süre önce İlçe yönetimi, mahalle teşkilatları, hanım kolları, gençlik kolları ve istişare kurulu üyelerimizin katılımıyla birlikte başkan adayı ve meclis üyesi aday adayları ön tespiti için istişare toplantılarımıza başladık.

İNANCIMIZ TAM

Başkan ve meclis üyesi aday adaylık başvurularını almaya başladık. Aday adaylığı başvurusu yapan vatandaşlarımızın kişisel ikbal değil halka hizmeti hakka hizmet anlayışıyla görerek partimize yoğun şekilde teveccüh göstermeleri bizlere mutluluk katıyor. Bu çalışmalar sonucunda Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı olarak önümüzdeki yerel seçimde Milli Görüş iktidarına uyanacağımıza inancımız tamdır. Bunun için tüm gücümüz ile canla başla çalışıyoruz dedi. Aksu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İlçe karargah başkanlığı görevine ilçe teşkilat başkanımız Murat Demiral Bey getirilmiştir. Kendisine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum dedi.