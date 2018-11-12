Rahatsızlanan sürücü park halindeki 6 araca çarptı

Kaza gece saatlerinde, Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki UN SK 520 yabancı plakalı cip, caddede park halindeki 6 araca çarptı. Şeker rahatsızlığı olduğu iddia edilen sürücü yanında bulunan kişiler tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. Araçlara çarpan sürücü ise tedavisinin ardından polis merkezine giderek ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.