Eski Milletvekili Okur, başvurusunu yaptı

ALLAH UTANDIRMASIN
Aday adaylığı hakkında açıklamada bulunan Okur, “Biz her zaman teşkilatımızın emrinde olduk, burası bizim evimiz ve hiç bir zaman ailemizi terk etmedik. Bugün bir süreç yaşanıyor, önce devletimize sonra milletimize en sonunda da partimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu hizmet kervanında yerel bir görev yapma imkânımız olursa buna seve seve hazırız. Allah bizleri utandırmasın” dedi.
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Yorumlar
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Yolcu - Allah Fırsat Vermez İnşallah...
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