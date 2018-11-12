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Eski Milletvekili Okur, başvurusunu yaptı

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve altı yıldan fazla Gebze bölgesi ilçe başkanlığı görevini başarıyla yürüten akabinde ise 24. Dönem Kocaeli vekili seçilen Mehmet Ali Okur, Gebze Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Partisinin ilçe teşkilatına dosyasını sunan Okur, Başkan İrfan Ayar ile görüştü.

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ALLAH UTANDIRMASIN

Aday adaylığı hakkında açıklamada bulunan Okur, “Biz her zaman teşkilatımızın emrinde olduk, burası bizim evimiz ve hiç bir zaman ailemizi terk etmedik. Bugün bir süreç yaşanıyor, önce devletimize sonra milletimize en sonunda da partimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu hizmet kervanında yerel bir görev yapma imkânımız olursa buna seve seve hazırız. Allah bizleri utandırmasın” dedi.

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Yorumlar

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Yolcu - Allah Fırsat Vermez İnşallah...

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 13:41

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