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Öğrenci servisinin kliması yandı

Gölcük'te, öğrencilerin okula bırakılmasının ardından öğrenci servis aracının kliması tutuştu. Aracın tavanında bulunan klimada çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

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Olay, Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Müfit Saner Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Kurt idaresindeki 41 P 5758 plakalı servis aracı ile öğrencileri okula bıraktı. Bir süre sonra aracın tavanında bulunan klimadan dumanlar yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracın tavanına çıkan itfaiyeci, yanan klimaya su tuttu. Yangın kısa sürede söndürülürken, aracın klimasında hasar meydana geldi.

Bugün 12:28 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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