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Sekapark’ın mimarı İzmit’e aday oldu

“Sekapark’ın mimarı” olarak tanınan Talha Kös, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru belgesini teslim etti.

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“Sekapark’ın mimarı” olarak tanınan İzmitli Kentsel Tasarımcı Talha Kös, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru dosyasını ilçe binasına gelerek Seçim Komisyonu Başkanı Rıfat Akbaş’a teslim etti. Aday adaylık açıklamasında Kös’ü sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. Aday adaylık açıklamasında konuşan Talha Kös, “İzmit için bir ve beraber olmak için AK Parti’den belediye başkan aday adaylığıma ailemle birlikte başvurdum. Tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Muasır medeniyetler seviyesinde yarışacak İzmit için belediye başkanlığına adayım” dedi. Selin BECER

TALHA KÖS KİMDİR?

6 Mart 1975 İzmit doğumlu. Ulugazi İlkokulu, İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Bölümü mezunu. Kocaeli’de SEKAPARK, Ankara’da Dikmen Vadisi olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde önemli projelere imza attı. Kentsel Tasarım Derneği ve Milli Gençlik Vakfı başta olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olarak çalıştı. Başta Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, pek çok devlet kurumunun himayesinde yürütülen yerel yönetimler ve şehircilik alanındaki çalışmalara katkı verdi. 54.Hükümet Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan’a şehircilik alanında danışmanlık yaptı. Halen; Kentsel tasarım ve mimarlık alanında dünyanın en iyi uzmanlarının bir araya geldiği Uluslararası Kentsel Gelişim Zirvesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Kent Merkezi Derneği Ankara Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAR) Bilim Danışma Kurulu üyesidir. Kentsel tasarım ve mimarlık şirketi İdealkent’in yönetim kurulu başkanı olan Talha Kös’ün pek çok çalışma makalesi, akademik yayınlarda yer almıştır.

 

Bugün 12:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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