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Mahmut Civelek, büyükşehir için başvurdu

AKP il eski başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

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AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için il binasına gelerek başvuru dosyasını İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a teslim etti. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde ciddi bir kalabalıkla milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan Civelek’i belediye başkanlığı aday adaylığı için de sevenleri yalnız bırakmadı.

BELKİ BU GÜNE NASİPTİR

 Aday adaylık açıklamasında konuşan Mahmut Civelek, “Geçmişte nasip olmayan şeyler belki bugüne nasiptir. Büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için başvurumu yaptım. Allah hayırlara vesile kılsın. Başvuruları yapmadan önce istişareler yaptım ondan sonra bu yola çıktım. Bizim il başkanlığımız döneminde 13-0’lık skor elde ettik. İnşallah önümüzdeki sçeimlerde yeniden 13-0’a talibiz. İnanıyorum ki 13-0’ı çok rahat bir şekilde alacağız” diye konuştu.

TEŞKİLATLAR ESKİSİ GİBİ ÇALIŞMAYA HAZIR OLSUN

Civelek, “Büyükşehir belediye başkanı olarak memleketimize hizmet yapabileceğimizi ve bayrağı İbrahim beyin bıraktığı yerden daha üst noktalara taşıyacağız. Bu yüzden adayım. Bu yoldan geçen kardeşiniz olarak eğer aday olursam teşkilatlar eskisi gibi çalışmaya hazır olsun. Eğer aday olamazsak yine her zaman partimizin yanında çalışmaya hazırız. Önümüzde temayüller var. Bu temayüllerde de tüm ilçelerimizin, teşkilatımızın oylarına talip olacağız. Aynı şekilde Kocaelili arkadaşlarımızın da oylarına talibiz. İl başkanımıza ve il yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER

MAHMUT CİVELEK KİMDİR?

1969 Kullar doğumlu olan Mahmut Civelek, ilk ve ortaokulu Kullar'da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde, yüksek tahsilini ise İTÜ. Uçak Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. AKP'nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Civelek 2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2011 yılında tekrar İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığı'na atanmıştı, 2015 Ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan'a devretti ve AKP Milletvekili aday adayı oldu.

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Deveye diken yaraşır...

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 13:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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