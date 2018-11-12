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Zekeriya Özak, İzmit için başvurdu

Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yüksek Mimar Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

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Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için İzmit ilçe binasına gelerek başvuru belgelerini Seçim Komisyonu Başkanı Rıfat Akbaş’a teslim etti. Ailesiyle birlikte aday adaylığı açıklamasına gelen Özak’ı bu önemli gününde teşkilattan da yoğun katılım oldu.

FAYDALI HİZMETLER YAPACAĞIZ

Aday adaylık açıklamasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, “Aday adaylık başvurumuz kentimiz ve hepimiz için hayırlı olsun. Ben AK Parti’nin kuruluşundan bu yana pek çok kademede görev yaptım. 7 buçuk yıldır büyükşehir vekilliği yapmaktayım. 30 yılı aşkın mesleki birikimim ve belediyecilik tecrübemle İzmitimiz için faydalı güzel hizmetlere imza atacağıma inanıyorum” dedi.

İZMİT’İN SOKAKLARINI İYİ BİLİRİM

Yıllardır gönül belediyeciliğine inanmış bir kardeşinizim diyen Özak, “İnsanımızı merkeze alan bir anlayış ile insanımızın mutluluğu için önemli görevlerde çalıştım. Ben İzmitliyim ve İzmit’in sokaklarını iyi bilirim. İzmit’e vefa borcum var. Bu yüzden adayım. Görev verildiği takdirde kentimiz için hayırlı hizmetler yapacağım. Başvurumu yaparken dün akşam çok sayıda kişi beni arayıp açıklamama gelmek istedi. Ancak ben sade bir başvuru yapmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla başvurumu yapmak istedim” dedi. Selin BECER

ZEKERİYA ÖZAK KİMDİR?

Büyükşehir Başkan vekili Zekeriya Özak, 1966 yılında Siirt’te doğdu. 1976 yılından bu yana İzmit’te ikamet ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Yüksek lisansı aynı üniversitede yaptı. Yüksek Mimar olarak kendi işyerinde çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası.

Bugün 13:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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Yılmaz Karhan - HAYIRLI UGURLU OLSUN ÇOK DEGERLI BIR INSAN IZMIT IÇIN EN GUZELADAY INŞALLAH ADAY GOSTERILIP SECILIR HAYIRLI OLSUN

Yanıtla . 0Beğen 12 Kasım 13:54

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