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AKP'de başvurular o tarihe kadar uzatıldı

AKP'de yerel seçimler için bugün sona erecek olan aday adaylığı başvuru süresi 16 Kasım'a uzatıldı.

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5 Kasım’da başlayan AKP aday adaylık süresi 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı. AKP 5 Kasım itibariyle belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylık başvurusunu başlatmıştı. Bugün son bulması gereken başvurular 4 gün daha uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 16 Kasım Cuma akşamı 17.00’a kadar uzatıldı" dedi. Selin BECER

Bugün 14:06 TSİ - Siyaset

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