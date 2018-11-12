5 Kasım’da başlayan AKP aday adaylık süresi 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı. AKP 5 Kasım itibariyle belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylık başvurusunu başlatmıştı. Bugün son bulması gereken başvurular 4 gün daha uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 16 Kasım Cuma akşamı 17.00’a kadar uzatıldı" dedi. Selin BECER
Bugün 14:06 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
AKP'de başvurular o tarihe kadar uzatıldı
AKP'de yerel seçimler için bugün sona erecek olan aday adaylığı başvuru süresi 16 Kasım'a uzatıldı.
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Bugün 14:06 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz