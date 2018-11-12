AKP'de başvurular o tarihe kadar uzatıldı

5 Kasım’da başlayan AKP aday adaylık süresi 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı. AKP 5 Kasım itibariyle belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylık başvurusunu başlatmıştı. Bugün son bulması gereken başvurular 4 gün daha uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 16 Kasım Cuma akşamı 17.00’a kadar uzatıldı" dedi. Selin BECER