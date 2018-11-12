Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından 5 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplamda 365 gram esrar, 274 adet extacy, 6 gram 30 miligram metamfetamin, 990 gram afyon sakızı ele geçirildi.
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1 haftalık uyuşturucu raporu açıklandı
Kocaeli’nde polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz