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1 haftalık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından 5 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplamda 365 gram esrar, 274 adet extacy, 6 gram 30 miligram metamfetamin, 990 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bugün 14:26 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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