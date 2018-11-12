1 haftalık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından 5 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplamda 365 gram esrar, 274 adet extacy, 6 gram 30 miligram metamfetamin, 990 gram afyon sakızı ele geçirildi.